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В Гусеве прошли игры второго тура Чемпионата и Первенства области по футболу

10 мая 2019, 12:34
В Гусеве прошли игры второго тура Чемпионата и Первенства области по футболу
Вчера на нашем стадионе состоялись игры второго тура Чемпионата и Первенства Калининградской области по футболу. Между собой встречались команды футбольных клубов «Гусев» город Гусев и «Искра» город Балтийск. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Матч между юношескими командами завершился победой гостей из Балтийска со счётом 0:2. Игра взрослых команд завершилась со счётом 1:1. Мяч в нашей команде на 87 минуте забил Владислав Сидорин.

В перерыве игры между взрослыми командами кинотеатром «Люменфильм» был организован конкурс, в котором между болельщиками разыгрывались два билета в кино. Участникам конкурса необходимо было попасть мячом в перекладину ворот с 11 метровой отметки. Победителями конкурса стали: Константин Сидорин и Данил Герасимов.

Следующий матч наша команда проведёт 12 мая в Советске с командой «Красная Звезда».
футбол соревнование
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