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Сегодня в рамках Чемпионата и Первенства области по футболу встретились «Красная звезда» и «Гусев»

12 мая 2019, 20:31
Сегодня в рамках Чемпионата и Первенства области по футболу встретились «Красная звезда» и «Гусев»
Сегодня в городе Советске состоялись игры третьего тура Чемпионата и Первенства Калининградской области по футболу. Между собой встречались команды «Красная звезда» и «Гусев».

Матч между юношескими командами завершился победой со счётом 5:0 в пользу команды из Гусева. Игра взрослых команд завершилась со счётом 3:3.

Мячи в нашей команде забили: Илья Ромашевский, Владислав Сидорин и Артём Подставкин.

Следующий матч наша команда проведёт 19 мая, где на своём поле примет прошлогодних чемпионов команду «Балтика — М» из Калининграда. В 13:00 сыграют юноши, в 15:00 взрослые. Приходите поддержать нашу команду.
соревнование футбол
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