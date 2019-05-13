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Гусевские спортсмены на «Беге Победы» в Голдапе

13 мая 2019, 15:59
Гусевские спортсмены на «Беге Победы» в Голдапе
В Гольдапе 11 мая состоялся XVIII Бег Победы, который проходил на курортной Набережной.

В этом году беговые соревнования начались с эстафеты. Затем побежали самые младшие. Дошкольникам пришлось преодолевать дистанцию в 100 метров. В этой категории от нашего легкоатлетического клуба стартовала четырёхлетняя бегунья Александра Смурова, которая легко ориентировалась на дистанции и получила заслуженную награду.

Затем по регламенту проходили пробежки в возрастных категориях среди школьников. В категории 2007 г. рождения наша Анна Гейт на дистанции 500 м финишировала второй.

В главном забеге на дистанции 10 км победил Томас Джатейко из Литвы, второе место занял Василий Нестеров из Калининграда, и третьим стал поляк Матеуш Топерский. Наш Гусевец Евгений Свиб финишировал шестым в абсолютном зачёте.

Самой быстрой в основной гонке среди женщин стала Юлия Белявец из Белостока, сразу за ней финишировала Полина Микевич также из Белостока, а третье место досталось Ирине Мироновой из Нестерова. Наша Анна Новикова заняла пятое место в общем зачёте.

Екатерина Князева в своей категории была первой, а Екатерина Смирнова третьей. Третьими закончили бег Владимир Орешко и Богдан Потапов в своих категориях. Владимир Киселёв, Виктор Муравьёв и Роман Лаврук успешно закончили бег и получили памятные медали и футболки. И в этот день Виктору Муравьёву, по случаю Дня рождения был вручён подарок с пожеланиями от представителей клуба «Бег и здоровье».

Председатель клуба «Бег и здоровье» В. П. Орешко
бег соревнование Польша
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