/ / / Гусевские легкоатлеты приняли участие в забеге вокруг Олецкого озера в Польше

20 мая 2019, 01:26

Председатель легкоатлетического клуба «Бег и здоровье»

Владимир Орешко

Команда легкоатлетов города Гусева клуба «Бег и здоровье» в составе 8 человек: Екатерина Князева, Роман Лаврук, Анна Гейт, Александр Мельниченко, Михаил Марченко, Максим Коваленко и Максим Лоскин во главе с руководителем Владимиром Орешко 18 мая в польском городе Елецком приняла участие в уникальном пробеге вокруг Олецкого озера по красивой гравийной трассе среди лесов, протяженностью 12,8 км. Старт и финиш были расположены на стадионе легкой атлетики, построенном еще в 30-е годы ХХ века.Несмотря на проливной дождь, наши стойкие и целеустремленные спортсмены успешно покорили свои дистанции, получив массу положительных эмоций и очередные победы.Так юные участники 11 и 12 лет стартовали на дистанции 800 метров. Аня Гейт буквально на последних 10 метрах смогла обойти свою соперницу и заняла 1 место, а Саша Мельниченко занял 2 место.Среди участников основного забега отличился ученик 3 школы города Гусева и обладатель жёлтого пояса по каратэ Максим Лоскин, занявший 3 место в своей категории. Кроме того, он был признан лучшим спортсменом данного соревнования, за что заслуженно был награжден двумя кубками. Наш спортивный коллектив разнообразный в возрастных категориях, но с присутствием единой цели и веры в победу, с гордостью сумел завоевать 3 призовое место в командном зачете… Все наши ребята проявили выдержку и терпение на дистанции, за что и были вознаграждены.Особенно хочется отметить и поздравить легкоатлетку Анну Гейт. Несмотря на юный возраст и благодаря своему труду, упорству и любви к спорту, Анна уже завоевала множество побед. И вот новая победа! Выполнив на отлично все условия конкурса, Анна стала одной из десяти победителей всероссийского гранта для юных спортсменов «Заправляем в спорте»… Борзаковский Юрий Михайлович — российский легкоатлет, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 2004-го года, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, двенадцатикратный чемпион России, главный тренер сборной России по легкой атлетике с 2015 года и вице-президент Всероссийской Федерации легкой атлетики. Именно с ним Анна будет тренироваться в Москве и получит наставления и рекомендации.Еще раз поздравляем наших спортсменов и желаем новых побед.Эта была отличная поездка и отличная команда.