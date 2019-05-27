На новых площадках для пляжного волейбола прошёл открытый турнир, посвящённый Дню города

27 мая 2019, 13:02

25 мая на новых площадках для пляжного волейбола состоялся открытый турнир Гусевского городского округа, посвящённый Дню города. Об этом рассказали на странице городского стадиона. Всего в турнире приняли участие 11 команд: семь мужских и четыре женских.



Гости из Черняховска завоевали весь мужской пъедистал: первое место — команда «Черняховск» (Яцкевич Алексей, Сокольников Сергей), второе место — «Орлы» (Логиновский Андрей, Кистанов Константин), третье место — «Дуэт» (Ткаченко Илья, Салобудо Дмитрий).



Среди женских команд победу одержала команда «Солнышки» (Рожина Яна, Ярных Валерия), второе место у команды «Бразильяночки» (Дмитриева Алина, Черданцева Юлия), третье место заняла команда «Овощебаза» (Коробейникова Алиса, Касьян Екатерина).



Поздравляем победителей и призеров!

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