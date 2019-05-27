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Информационный сайт города Гусева

На новых площадках для пляжного волейбола прошёл открытый турнир, посвящённый Дню города

27 мая 2019, 13:02
На новых площадках для пляжного волейбола прошёл открытый турнир, посвящённый Дню города
25 мая на новых площадках для пляжного волейбола состоялся открытый турнир Гусевского городского округа, посвящённый Дню города. Об этом рассказали на странице городского стадиона. Всего в турнире приняли участие 11 команд: семь мужских и четыре женских.

Гости из Черняховска завоевали весь мужской пъедистал: первое место — команда «Черняховск» (Яцкевич Алексей, Сокольников Сергей), второе место — «Орлы» (Логиновский Андрей, Кистанов Константин), третье место — «Дуэт» (Ткаченко Илья, Салобудо Дмитрий).

Среди женских команд победу одержала команда «Солнышки» (Рожина Яна, Ярных Валерия), второе место у команды «Бразильяночки» (Дмитриева Алина, Черданцева Юлия), третье место заняла команда «Овощебаза» (Коробейникова Алиса, Касьян Екатерина).

Поздравляем победителей и призеров!
волейбол соревнование
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я
# 1я
в тихоря провели, даже не сказали
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