Говорят, что вольная борьба — тандем гибкости и силы. Как бы ни был талантлив спортсмен, вряд ли он сможет добиться успеха без упорных тренировок и участия в соревнованиях.
В универсальном зале МАУ «ФОК г. Гусева» 18 мая прошло открытое первенство МАУ ДО «ДЮЦ» по вольной борьбе, посвящённого Дню Победы и Дню Балтийского флота ВМФ России среди юношей 2004 г. р. и младше. По уже сложившейся традиции, спонсорами и соорганизаторами данного соревнования выступили Калининградское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (руководитель Кучер Василий Васильевич), Гусевское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (руководитель Юрилин Виктор Николаевич) и командование Балтийским флотом, 11 армейского корпуса.
В соревнованиях приняли участие 115 спортсменов из г. Нестеров, г. Черняховск и г. Гусев. В течении 5-и часов проходили борцовские схватки на ковре. По результатам захватывающих поединков определились победители и призёры в каждой весовой категории, которые были награждены кубками, медалями и памятными дипломами. Команда МАУ ДО «ДЮЦ» выступила достойно.
1 место — Пещериков Андрей
1 место — Федорин Владислав
2 место — Гулюк Богдан
2 место — Лосев Станислав
2 место — Мамалиев Саид
2 место — Капуста Даниил
3 место — Бурзак Максим
3 место — Ковылкин Иван
3 место — Филатов Максим
3 место — Поляков Женя
3 место — Обозный Даниил
3 место — Шуваев Юра
3 место — Минаев Женя
3 место — Соколов Владимир
Поздравляем всех участников и тренера-преподавателя Аксютина С. А. с отличными результатами, а также желаем им дальнейших спортивных успехов!
В Гусеве прошло открытое первенство МАУ ДО «ДЮЦ» по вольной борьбе
28 мая 2019, 10:14
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