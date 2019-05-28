В Гусеве прошло открытое первенство МАУ ДО «ДЮЦ» по вольной борьбе

28 мая 2019, 10:14

Говорят, что вольная борьба — тандем гибкости и силы. Как бы ни был талантлив спортсмен, вряд ли он сможет добиться успеха без упорных тренировок и участия в соревнованиях.



В универсальном зале МАУ «ФОК г. Гусева» 18 мая прошло открытое первенство МАУ ДО «ДЮЦ» по вольной борьбе, посвящённого Дню Победы и Дню Балтийского флота ВМФ России среди юношей 2004 г. р. и младше. По уже сложившейся традиции, спонсорами и соорганизаторами данного соревнования выступили Калининградское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (руководитель Кучер Василий Васильевич), Гусевское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (руководитель Юрилин Виктор Николаевич) и командование Балтийским флотом, 11 армейского корпуса.



В соревнованиях приняли участие 115 спортсменов из г. Нестеров, г. Черняховск и г. Гусев. В течении 5-и часов проходили борцовские схватки на ковре. По результатам захватывающих поединков определились победители и призёры в каждой весовой категории, которые были награждены кубками, медалями и памятными дипломами. Команда МАУ ДО «ДЮЦ» выступила достойно.



1 место — Пещериков Андрей

1 место — Федорин Владислав

2 место — Гулюк Богдан

2 место — Лосев Станислав

2 место — Мамалиев Саид

2 место — Капуста Даниил

3 место — Бурзак Максим

3 место — Ковылкин Иван

3 место — Филатов Максим

3 место — Поляков Женя

3 место — Обозный Даниил

3 место — Шуваев Юра

3 место — Минаев Женя

3 место — Соколов Владимир



Поздравляем всех участников и тренера-преподавателя Аксютина С. А. с отличными результатами, а также желаем им дальнейших спортивных успехов!

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