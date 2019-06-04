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Гусевские спортсмены приняли участие в «Зеленом марафоне Бегущие сердца» на острове Канта

4 июня 2019, 10:51
Гусевские спортсмены приняли участие в «Зеленом марафоне Бегущие сердца» на острове Канта
В 2019 году «Зеленый марафон Бегущие сердца» состоялся 1 июня в День защиты детей. Сбербанк провёл забег в восьмой раз. Третий год подряд он организован совместно с Фондом «Обнаженные сердца».

Цель благотворительного Зеленого марафона Бегущие сердца — собрать пожертвования на продолжение проекта Ранней помощи для маленьких детей с нарушениями развития и членов их семей. Проект реализуется Фондом помощи детям «Обнажённые сердца» в рамках программы «Каждый ребёнок достоин семьи».

В регионах России «Зеленый Марафон 2019» прошёл единовременно 1 июня, в Международный День защиты детей, в 59 городах — от Калининграда до Владивостока.

Наши спортсмены из пяти участников: Екатерина Князева, Анна Новикова, Виталий Сумбаев, Валерий Павличук и руководитель Владимир Орешко по дороге в Эльблонг, куда были в очередной раз приглашены для участия в беге Пикарчика, решили принять участие в этом благотворительном забеге. Пробег на дистанции 4.2 км проходил на острове Канта.

Валерий Павличук стал абсолютным победителем Зелёного марафона.

Владимир Орешко
соревнование бег забег
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