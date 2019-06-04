После старта в благотворительном забеге на острове Канта наша делегация направилась в Польшу, а именно в город Эльблонг.
Уже в четвёртый раз наши спортсмены из легкоатлетического клуба «Бег и здоровье» по приглашению президента города Эльблонга господина Витольда Врублевского принимают участие в XI уличном беге Пекарчика, который проходил в этом году 2 июня.
Уличные бега на дистанции 10 км в городе Эльблонге стали очень популярными и в этот раз в них приняли участие около 900 спортсменов из разных стран.
Наша команда представляла город Калининград в составе пяти спортсменов: Анна Новикова, Екатерина Князева, Виталий Сумбаев, Валерий Павличук и руководитель клуба Владимир Орешко.
Отличные результаты показали все участники команды в самом крупном городском мероприятии, проходившем по центральным улицам исторического старого города.
Анна Новикова в своей категории стала первой. Виталий Сумбаев занял в категории третье место. По итогам Валерий Павличук получил кубок как Лучший спортсмен из городов партнеров. И, конечно, Валерий стал абсолютным победителем этого пробега, заняв почётное первое место.
По окончанию соревнований состоялся международный дружеский теплый прием президентом Эльблонга Витольдом Врублевским с пожеланиями о дальнейших совместных участиях в спортивных соревнованиях.
Владимир Орешко
Спортсмен из Гусева стал абсолютным победителем в уличном беге в городе Эльблонге в Польше
4 июня 2019, 23:29
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