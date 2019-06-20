Гусевские легкоатлеты выиграли все дистанции на 100 и 200 метров на областных соревнованиях в Калининграде

20 июня 2019, 16:44

18 и 19 июня в городе Калининграде на стадионе «Трудовые резервы» состоялся Чемпионат Калининградской области по лёгкой атлетике. Город Гусев представляли спортсмены спортивной школы под руководством тренера Александра Лукьянова.



В проведении соревнований приняло участие более 150 спортсменов со всей области. Все дистанции 100 и 200 метров были выиграны нашими спортсменами. Если у мужчин все заранее отдавали победу Александру Водичеву, то у женщин сенсационно победила 13-летняя спортсменка нашей команды Ирина Нащёкина.



Александр Водичев 100 метров пробежал в полуфинале за 10.96 сек., и в финале за 10.91 сек., заняв первое место.



Ирина Нащёкина в полуфинале 100 метров пробежала за 12.55 сек., и в финале 12.48 сек., заняв первое место. Данные показатели соответствуют нормативу кандидата в мастера спорта.



Во второй день соревнований нашим спортсменам также не было равных и на 200 метров Александр Водичев уверенно победил в полуфинале с временем 22.24 сек., и финале 21.87 сек.



Ирина Нащёкина так же заняла первое место на дистанции 200 метров, показав в полуфинале время 26.38 сек., и в финале 25.97 сек.



Ирина Степанайтите в упорной борьбе выиграла свой забег на одну милю и с результатом 5 мин.30.52 сек. она заняла второе место.



Хорошо выступили Константин Башара и Анна Романчук. Они улучшили свои личные достижения.

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