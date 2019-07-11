/ / / Гусевские спортсмены на празднике бега «RESO Сувалки 10,5»

11 июля 2019, 11:33

Владимир Орешко

Сувальская четверть, то есть единственный такой забег, проводимый в вечерних условиях на дистанции четверть марафона и с, пожалуй, лучшим финишем в Польше. Вы когда-нибудь участвовали в беге, где последние метры вы побеждаете по-настоящему в голливудском стиле? Красная ковровая дорожка, световые иллюминации, вспышки и аплодисменты аудитории. Именно так выглядит финиш главного бегаУчастники предыдущих пробегов признают, что этот пробег имеет «не поддельный климат». И хотя бы из-за этого нужно бежать в Сувалках. Однако на самом деле причин приехать на «польский полюс холода» и принять участие в пробеге гораздо больше. Один из них — Сувальщина, место необычное. Восхитительный пейзаж с многочисленными озерами, разделенными холмами и лесами, говорит о Сувальщине «земля красоты, как сказка». Почему? Потому что каждый вид-это готовая открытка.Приняв участие в этом пробеге в июльские выходные, мы получаем возможность насладиться этими прекрасными видами и удивительной магией окружающей природы Сувалок.Спорт — это здоровье — каждый это знает. Особенно это могут подтвердить ветераны, которые принимают активное участие в RESO Сувалки 10,5. Команда от нашей области, в составе которой Екатерина Князева и Татьяна Сумбаева, Виталий Сумбаев и Владимир Орешко не остались в стороне и окунулись в атмосферу праздника, где участвующих в Сувальской четверти не забывает и фантастическая сувальская публика, которая особым образом подбадривает спортивных ветеранов, придаёт положительные эмоции, которые всегда сопровождают людей, занимающихся спортом, и это независимо от возраста.