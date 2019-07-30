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В Гусеве открыли площадку для пляжного волейбола

30 июля 2019, 10:12
В Гусеве открыли площадку для пляжного волейбола
Пляжный волейбол не на побережье, а на востоке Калининградской области — теперь этим олимпийским видом спорта можно заниматься и в Гусеве. Там организовали настоящую площадку, и уже провели первый региональный турнир «Восточный вызов».

Дмитрий Иванов, корреспондент:
— Важнейший аспект всех пляжный видов спорта — базовый материал. И здесь к этому вопросу подошли, во всех смыслах, основательно! Завезя в Гусев на расстояние почти 200 километров около полутысячи тонн самого лучшего — морского песка!

В первый раз и волейболисты, в основном, были иногородние. Что, впрочем, наоборот престижно — на Восточный вызов отозвались как опытные «пляжники», так и местная молодёжь.

Площадка организована в спортивном сердце Гусева — напротив физкультурно-оздоровительного комплекса на берегу речки. Размеры 40 на 30 метров позволяют играть здесь в пляжные разновидности футбола и регби, а теннисных или волейбольных кортов, согласно отечественным и международным стандартам, помещается не больше двух.

Алексей Родин, начальник управления экономического и перспективного развития администрации Гусева:
— Люди знают, что эта территория связана со спортом. Поэтому мы планируем в дальнейшем развивать здесь различные объекты для спорта, для отдыха наших жителей. В Гусеве нет моря, но мы создаём пляжную инфраструктуру на уровне, который не хуже наших уважаемых коллег из прибрежных муниципалитетов.

Андрей Ткаченко, ответственный за развитие пляжного сегмента региональной федерации волейбола:
— Пляжный волейбол развивается — мы видим — достаточно бурно, весело. То, что заинтересован ФОК, администрация города — очень здорово. И я думаю, что совместными усилиями мы разовьём, что будет восток области у нас очень активен.

Площадка ориентирована на местных. Например, на женскую сборную по классическому волейболу, чьи представительницы и заняли две трети призовых мест «Восточного вызова». Девушки признаются — место здесь очень привлекательное, но сам вид спорта ещё требует привыкания.

Лилия Бородачёва, участник турнира по пляжному волейболу «Восточный вызов»:
— Иногда помогает просто какая-то удача. Больше, вот. Да, профессионализм, конечно, важен, но бывают игровые моменты, когда вот ничего не сделаешь. Если даже ты профессионал. Надо просто немножко помочь погоде, ветру там, песку, ещё чему-то.

Играют в пляжную версию волейбола, напомним, двое на двое. Встреча состоит из двух или трёх партий, в которых нужно набрать как минимум 25 очков, а при равенстве выиграть с разницей в два балла. Что, в конце концов, и удалось сделать Павлу Решетняку и Евгению Волкову среди мужчин, а Владе Лукошуте и Виктории Сакуте — среди женщин.

Дмитрий Иванов, Александр Милюков
«ГТРК «Калининград»
волейбол пляж соревнование
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П
# 1Прохожий
Интересно, какой толщины получился слой песка?
Если исходить из текста
...площадка организована... ...на берегу речки. Размеры 40 на 30 метров...
То слой получается всего не более 24см.
А для площадок пляжного волейбола, слой песка должен быть на менее 40см.
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