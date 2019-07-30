/ / / В Гусеве открыли площадку для пляжного волейбола

30 июля 2019, 10:12

Дмитрий Иванов, Александр Милюков

«ГТРК «Калининград»

Пляжный волейбол не на побережье, а на востоке Калининградской области — теперь этим олимпийским видом спорта можно заниматься и в Гусеве. Там организовали настоящую площадку, и уже провели первый региональный турнир «Восточный вызов».В первый раз и волейболисты, в основном, были иногородние. Что, впрочем, наоборот престижно — на Восточный вызов отозвались как опытные «пляжники», так и местная молодёжь.Площадка организована в спортивном сердце Гусева — напротив физкультурно-оздоровительного комплекса на берегу речки. Размеры 40 на 30 метров позволяют играть здесь в пляжные разновидности футбола и регби, а теннисных или волейбольных кортов, согласно отечественным и международным стандартам, помещается не больше двух.Площадка ориентирована на местных. Например, на женскую сборную по классическому волейболу, чьи представительницы и заняли две трети призовых мест «Восточного вызова». Девушки признаются — место здесь очень привлекательное, но сам вид спорта ещё требует привыкания.Играют в пляжную версию волейбола, напомним, двое на двое. Встреча состоит из двух или трёх партий, в которых нужно набрать как минимум 25 очков, а при равенстве выиграть с разницей в два балла. Что, в конце концов, и удалось сделать Павлу Решетняку и Евгению Волкову среди мужчин, а Владе Лукошуте и Виктории Сакуте — среди женщин.