/ / / В Гусеве открыли площадку для пляжного волейбола

Дмитрий Иванов, корреспондент:
— Важнейший аспект всех пляжный видов спорта — базовый материал. И здесь к этому вопросу подошли, во всех смыслах, основательно! Завезя в Гусев на расстояние почти 200 километров около полутысячи тонн самого лучшего — морского песка!
В первый раз и волейболисты, в основном, были иногородние. Что, впрочем, наоборот престижно — на Восточный вызов отозвались как опытные «пляжники», так и местная молодёжь.
Площадка организована в спортивном сердце Гусева — напротив физкультурно-оздоровительного комплекса на берегу речки. Размеры 40 на 30 метров позволяют играть здесь в пляжные разновидности футбола и регби, а теннисных или волейбольных кортов, согласно отечественным и международным стандартам, помещается не больше двух.
Алексей Родин, начальник управления экономического и перспективного развития администрации Гусева:
— Люди знают, что эта территория связана со спортом. Поэтому мы планируем в дальнейшем развивать здесь различные объекты для спорта, для отдыха наших жителей. В Гусеве нет моря, но мы создаём пляжную инфраструктуру на уровне, который не хуже наших уважаемых коллег из прибрежных муниципалитетов.
Андрей Ткаченко, ответственный за развитие пляжного сегмента региональной федерации волейбола:
— Пляжный волейбол развивается — мы видим — достаточно бурно, весело. То, что заинтересован ФОК, администрация города — очень здорово. И я думаю, что совместными усилиями мы разовьём, что будет восток области у нас очень активен.
Площадка ориентирована на местных. Например, на женскую сборную по классическому волейболу, чьи представительницы и заняли две трети призовых мест «Восточного вызова». Девушки признаются — место здесь очень привлекательное, но сам вид спорта ещё требует привыкания.
Лилия Бородачёва, участник турнира по пляжному волейболу «Восточный вызов»:
— Иногда помогает просто какая-то удача. Больше, вот. Да, профессионализм, конечно, важен, но бывают игровые моменты, когда вот ничего не сделаешь. Если даже ты профессионал. Надо просто немножко помочь погоде, ветру там, песку, ещё чему-то.
Играют в пляжную версию волейбола, напомним, двое на двое. Встреча состоит из двух или трёх партий, в которых нужно набрать как минимум 25 очков, а при равенстве выиграть с разницей в два балла. Что, в конце концов, и удалось сделать Павлу Решетняку и Евгению Волкову среди мужчин, а Владе Лукошуте и Виктории Сакуте — среди женщин.
Дмитрий Иванов, Александр Милюков
«ГТРК «Калининград»
«ГТРК «Калининград»