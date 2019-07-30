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Информационный сайт города Гусева

Гусевская баскетбольная команда «Кобры» взяла кубок Славского городского округа

30 июля 2019, 21:10
27 июля прошёл открытый областной турнир по баскетболу «3×3» «Большаково-2019» на кубок Славского городского округа. В соревнованиях принимали участие 33 команды со всей области.

Призовые места разыгрывались в пяти категориях: мальчики 12-14 лет, девочки 12-14 лет, девушки 15-17 лет, юноши 15-17 лет плюс девушки 18 лет и старше, юноши 18 лет и старше.

По итогам спортивных баталий команда «Кобры» из города Гусева заняла первое место в категории 15-17 лет. Герасимова Полина из Гусевской команды была признана лучшим игроком.

Подробнее о соревнованиях можно узнать в группе «Спортивный клуб Большаково».
баскетбол соревнование
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