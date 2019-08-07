/ / / «Бег и здоровье» на соревнованиях по триатлону в «Технополисе GS»

7 августа 2019, 00:53

Владимир Орешко

В это воскресенье, 4 августа, в «Технополисе GS» состоялись ежегодные соревнования по триатлону на дистанции Супер спринт — 300/8/2. Инициатор и главный организатор соревнований — спортивный «Клуб 111». Взрослые спортсмены последовательно преодолели дистанции: 300 м вплавь, 8 км на велосипеде, 2 км бегом.Вот уже несколько лет соревнования по триатлону в «Технополисе GS» объединяют активных жителей Калининградской области всех возрастов. Этот зрелищный вид спорта не оставляет равнодушным даже болельщиков. И впервые решили попробовать свои силы спортсмены из легкоатлетического клуба «Бег и здоровье» в составе команды. Владимир Орешко (плавание), Владимир Шапилов (велосипед) и Евгений Свиб (бег). Конечно, изначально в команде должен был плыть Александр Зиновьев, но в виду травмы он не смог и поэтому без опыта плавания и без тренировки пришлось взять ответственность на себя Владимиру Орешко за день до соревнования. А раз уж представилась такая возможность участия в первом этапе плавания, то Владимир решает пройти всю дистанцию триатлона и в личном зачёте. И вот старт!!!Конечно, помимо сотрудников «Технополиса GS», в соревнованиях принимали участие профессиональные атлеты из клуба Amberman, студенты БФУ им. И. Канта, госслужащие и сотрудники крупных компаний региона. Поэтому наша команда не смогла попасть в число призёров. Но в личном зачёте Владимир Орешко показал не плохой результат и приобрёл большой опыт в таких соревнованиях. Все участники получили памятные медали, массу положительных эмоций и заряд бодрости., — Владимир Орешко.— спортивное троеборье, в котором спортсмен последовательно преодолевает три этапа: плавание, велогонку и бег. Такой порядок обязателен и никогда не меняется: спортсмены сначала плывут, потом едут на велосипеде и добивают свою выносливость на беговой дистанции. Соревнование проходит в один день, без перерыва между этапами. Такой «тройной удар» по разным группам мышц позволяет человеку проверить возможности организма и узнать свой настоящий максимум.