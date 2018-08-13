/ / / «Технополис GS» провел третий чемпионат «Триатлон Спринт GS»

56 спортсменов, 2 спортивных клуба и 3 сложные дистанции — 12 августа 2018 года в инновационном кластере «Технополис GS» в третий раз прошли соревнования по триатлону. Любовь к спорту объединила самых разных людей: маленьких и взрослых триатлетов — любителей и профессионалов. Спортсмены встретились на чемпионате «Триатлон Спринт GS», чтобы испытать себя, помериться силами в плавании, велогонке и беге и вместе отметить настоящий праздник активного и здорового образа жизни.
«Триатлон Спринт GS» объединил 27 взрослых спортсменов, которые преодолели 3 увлекательных этапа: 200 м вплавь, 12 км на велосипеде, 3 км бегом. В командном зачете соревновались студенты Гусевского политехнического техникума и 3 команды из «Технополиса GS». Как и в прошлом году, победила команда студентов, которая преодолела все этапы за 51 минуту 40 секунд. На втором месте — «Цифровые телевизионные системы». Третий результат у команды «Первой картонажной фабрики».
Индивидуальное первенство проходило в трех категориях: старт профессионалов — участников «Клуба 111» и калининградского спортклуба Amberman, мужской и женский старты.
Среди профессионалов призовые места завоевали спортсмены Amberman. Первым с результатом 40 минут 40 секунд стал президент Федерации триатлона Калининградской области, основатель клуба Amberman Василий Нестеров. Лучший результат «Клуба 111» — 48 минут 35 секунд — показал его руководитель, генеральный директор «ЦТС» Дмитрий Фомичев.
В мужском старте лучшими стали спортсмены «Технополиса GS». В женском — спортсменки Amberman, холдинга GS Group (инвестор «Технополиса GS») и жительница г. Гусева. Всех участников наградили медалями и дипломами.
В детском первенстве участвовали 29 юных триатлетов — детей сотрудников «Технополиса GS» и маленьких жителей Гусева. Среди них — воспитанники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток». Самые маленькие спортсмены — 4—5 лет — преодолели 3 этапа: бег, велогонку и снова бег — по 250 метров. Ребята постарше в возрастных категориях 7—8 и 10—13 лет — по 500 метров в каждом виде. На финише юным спортсменам вручили медали и сладкие призы, а праздник для них продолжился развлекательной программой с аниматорами.
Соревнования «Триатлон Спринт GS» в третий раз проводит спортивный «Клуб 111», объединяющий любителей спорта и здорового образа жизни. С 2016 года его участники вместе занимаются триатлоном и успешно выступают на городских, региональных и международных соревнованиях. Благодаря участию в зарубежных первенствах спортсмены перенимают мировые практики организации триатлона и проводят собственный чемпионат по международным стандартам и правилам. Так, в этом году организаторы вновь использовали систему электронного судейства, а результаты стартов в режиме реального времени транслировались на большой экран. Все необходимое оснащение, в том числе медали, пьедестал и велосипедные стойки, произведено предприятиях «Технополиса GS» и города Гусева.
Фотографии Анастасии Волковой.
«Технополис GS» провел третий чемпионат «Триатлон Спринт GS»
13 августа 2018, 17:32
триатлон Технополис GS
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