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В Гусеве при поддержке ЛДПР прошел ежегодный футбольный турнир

8 августа 2019, 11:23
В Гусеве при поддержке ЛДПР прошел ежегодный футбольный турнир
7 августа, при поддержке фракции ЛДПР Калининградской областной Думы и лично депутата Калининградской областной Думы Андрея Олейника на городском стадионе Гусева прошёл 3-й ежегодный турнир по футболу среди юношей 14-16 лет, посвящённый памяти детского тренера Лебедева Юрия Евгеньевича. Порядка 60 участников представляли свои команды из городов Черняховска, Озерска, Гусева. Ребята показали честную, захватывающую и полную накала игру.

По итогам турнира, призовые места распределились следующим образом:

1-е место команда ДЮСШ г. Черняховск
2-е место Спортивная Школа г. Гусев
3-е место «Прогресс» юноши г. Черняховск
4-е место команда п. Садовое (Озёрск)

По итогам турнира определились футболисты, показавшие наиболее высокие результаты. В номинации «Лучший нападающий» получил награду Валерий Зайцев (г. Гусев). В номинации «Лучший полузащитник» награжден Никита Сухов (г. Черняховск). «Лучшего защитника» получил Максим Краус (г. Озёрск), а «Лучшим вратарём» турнира признан Дмитрий Исаенков (г. Черняховск).

За работу с детьми, подготовку команд и высокий профессионализм, огромная благодарность тренерам команд:

  • Аистову Алексанру;
  • Владыевскому Александру;
  • Безумову Николаю.

За предоставление футбольного поля отдельная благодарность директору стадиона Паршиковой Вере Евгеньевне и Люлюкину Анатолию Владимировичу.

За работу с командами, честное и бескомпромиссное судейство, спасибо судьям турнира:

  • Фокину Андрею;
  • Гришечко Владиславу.

Огромная благодарность за предоставление спортивной атрибутики и футбольных мячей для вручения командам, директору спортивного магазина «Спутник» Сергею Алёхину.

Александр Лебедев
футбол соревнование ЛДПР
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