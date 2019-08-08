/ / / В Гусеве при поддержке ЛДПР прошел ежегодный футбольный турнир

8 августа 2019, 11:23

Аистову Алексанру;



Владыевскому Александру;



Безумову Николаю.



Фокину Андрею;



Гришечко Владиславу.



Александр Лебедев

7 августа, при поддержке фракции ЛДПР Калининградской областной Думы и лично депутата Калининградской областной Думы Андрея Олейника на городском стадионе Гусева прошёл 3-й ежегодный турнир по футболу среди юношей 14-16 лет, посвящённый памяти детского тренера Лебедева Юрия Евгеньевича. Порядка 60 участников представляли свои команды из городов Черняховска, Озерска, Гусева. Ребята показали честную, захватывающую и полную накала игру.По итогам турнира, призовые места распределились следующим образом:1-е место команда ДЮСШ г. Черняховск2-е место Спортивная Школа г. Гусев3-е место «Прогресс» юноши г. Черняховск4-е место команда п. Садовое (Озёрск)По итогам турнира определились футболисты, показавшие наиболее высокие результаты. В номинации «Лучший нападающий» получил награду Валерий Зайцев (г. Гусев). В номинации «Лучший полузащитник» награжден Никита Сухов (г. Черняховск). «Лучшего защитника» получил Максим Краус (г. Озёрск), а «Лучшим вратарём» турнира признан Дмитрий Исаенков (г. Черняховск).За работу с детьми, подготовку команд и высокий профессионализм, огромная благодарность тренерам команд:За предоставление футбольного поля отдельная благодарность директору стадиона Паршиковой Вере Евгеньевне и Люлюкину Анатолию Владимировичу.За работу с командами, честное и бескомпромиссное судейство, спасибо судьям турнира:Огромная благодарность за предоставление спортивной атрибутики и футбольных мячей для вручения командам, директору спортивного магазина «Спутник» Сергею Алёхину.