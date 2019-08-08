/ / / В Гусеве при поддержке ЛДПР прошел ежегодный футбольный турнир

По итогам турнира, призовые места распределились следующим образом:
1-е место команда ДЮСШ г. Черняховск
2-е место Спортивная Школа г. Гусев
3-е место «Прогресс» юноши г. Черняховск
4-е место команда п. Садовое (Озёрск)
По итогам турнира определились футболисты, показавшие наиболее высокие результаты. В номинации «Лучший нападающий» получил награду Валерий Зайцев (г. Гусев). В номинации «Лучший полузащитник» награжден Никита Сухов (г. Черняховск). «Лучшего защитника» получил Максим Краус (г. Озёрск), а «Лучшим вратарём» турнира признан Дмитрий Исаенков (г. Черняховск).
За работу с детьми, подготовку команд и высокий профессионализм, огромная благодарность тренерам команд:
- Аистову Алексанру;
- Владыевскому Александру;
- Безумову Николаю.
За предоставление футбольного поля отдельная благодарность директору стадиона Паршиковой Вере Евгеньевне и Люлюкину Анатолию Владимировичу.
За работу с командами, честное и бескомпромиссное судейство, спасибо судьям турнира:
- Фокину Андрею;
- Гришечко Владиславу.
Огромная благодарность за предоставление спортивной атрибутики и футбольных мячей для вручения командам, директору спортивного магазина «Спутник» Сергею Алёхину.
Александр Лебедев