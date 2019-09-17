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Команда Гусевской ЦРБ одержала победу в соревнованиях по волейболу на областной спартакиаде

17 сентября 2019, 11:15
Команда Гусевской ЦРБ одержала победу в соревнованиях по волейболу на областной спартакиаде
В финальной части соревнований, которые прошли накануне в Немане, приняли участие более 80 сотрудников медицинских организаций, подведомственных региональному минздраву, а также Территориального фонда ОМС.

В общей сложности было разыграно 23 комплекта наград в девяти спортивных дисциплинах.

В соревнованиях по волейболу среди женщин победу праздновали представительницы Гусевской центральной районной больницы. Вторыми стали спортсменки из Областной клинической больницы (ОКБ). Замкнули тройку призеров гурьевчанки.

Серьезная борьба развернулась в соревнованиях по мини-футболу среди мужчин. В итоге победителем стала дружина Городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП), одолевшая коллег из областной больницы лишь в серии пенальти. Третьей стала команда Областного медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ).

В мужском стритболе призовые места распределились следующим образом: первое — у команды БСМП, второе — у областной больницы, третье — у представителей наркодиспансера.

На беговых дорожках Неманского стадиона в смешанной легкоатлетической эстафете первенствовала четверка областной больницы. На втором месте команда МИАЦа, «бронза» досталась региональному минздраву.

Также спортсмены соревновались по прыжкам с места, которые входят в перечень нормативов ГТО. Места с первого по третье у мужчин заняли представители терфонда ОМС, областной больницы и наркодиспансера; у женщин — минздрава области, Гурьевской центральной районной больницы и МИАЦа.

В плавательном бассейне в мужском и женском разрядах по две медали на счету наркодиспансера и Городской больницы № 2, по одной — у минздрава и МИАЦа.

Еще две медали — «серебро» и «бронзу» — завоевали представители наркодиспансера в стрельбе из пневматической винтовки среди мужчин и женщин. В этой же дисциплине награды также достались сотрудникам министерства здравоохранения, Гвардейской центральной районной больницы, Областной стоматологической поликлиники и Городской детской поликлиники № 6.

Восемнадцать спортсменов — мужчин и женщин — разыграли два комплекта наград в настольном теннисе. В итоге на верхнюю ступеньку пьедестала почета поднялись представители областной и Зеленоградской центральной районной больниц. «Серебро» — у ОКБ и Гурьевской ЦРБ, «бронза» — у Гурьевска и Городской детской поликлиники № 6.

В шахматном финале победа досталась представителю областной больницы, в двух партиях обыгравшему коллегу из шестой детской поликлиники.

Обращаясь с приветственными словами к участникам соревнований, заместитель министра здравоохранения региона Юрий Скалин, директор терфонда ОМС Татьяна Демина и руководитель региональной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Ирина Сергутко подчеркнули важность спартакиады для сплочения медицинского сообщества, формирования здорового образа жизни, приобщения к занятиям физической культурой и спортом и выразили общее мнение в необходимости дальнейшего проведения подобных мероприятий.
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Почему не названы фамилии тех девчонок которым хватает сил защищать честь больницы

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