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Четыре призовых места взяли гусевские спортсмены на областной спартакиаде в Зеленоградске

1 октября 2019, 12:15
Четыре призовых места взяли гусевские спортсмены на областной спартакиаде в Зеленоградске
28 и 29 сентября 2019 года в городе Зеленоградск состоялся финальный этап Спартакиады муниципальных образований и Спартакиады пенсионеров Калининградской области, в которых приняли участие наши гусевские спортсмены. В течение двух дней 21 муниципалитет Калининградской области соревновались по следующим видам спорта: баскетболу, шахматам, мини-футболу, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, волейболу и гиревому спорту (мужские и женские команды).

По итогам Спартакиады представители нашего муниципалитета заняли призовые места по следующим видам спорта:

I место — женская сборная команда по баскетболу, тренеры: Блохинова Майя (игрок команды), Блохинов Сергей и Самсонов Константин;
III место — сборная команда по мини-футбол, тренер Аистов Александр;
III место — сборная команда по плаванию, тренер Славинскайте Валерия;
II место — сборная команда (пенсионеров) по настольному теннису, тренеры Холопов Александр, Куповец Роман и Авилова Мария.

По итогам Спартакиады пенсионеров Калининградской области наша команда заняла итоговое III место.

Выражаем благодарность спортсменам-участникам, защищавшим честь муниципалитета и поздравляет с достигнутыми результатами!
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