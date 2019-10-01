Четыре призовых места взяли гусевские спортсмены на областной спартакиаде в Зеленоградске 1 октября 2019, 12:15

28 и 29 сентября 2019 года в городе Зеленоградск состоялся финальный этап Спартакиады муниципальных образований и Спартакиады пенсионеров Калининградской области, в которых приняли участие наши гусевские спортсмены. В течение двух дней 21 муниципалитет Калининградской области соревновались по следующим видам спорта: баскетболу, шахматам, мини-футболу, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, волейболу и гиревому спорту (мужские и женские команды).



По итогам Спартакиады представители нашего муниципалитета заняли призовые места по следующим видам спорта:



I место — женская сборная команда по баскетболу, тренеры: Блохинова Майя (игрок команды), Блохинов Сергей и Самсонов Константин;

III место — сборная команда по мини-футбол, тренер Аистов Александр;

III место — сборная команда по плаванию, тренер Славинскайте Валерия;

II место — сборная команда (пенсионеров) по настольному теннису, тренеры Холопов Александр, Куповец Роман и Авилова Мария.



По итогам Спартакиады пенсионеров Калининградской области наша команда заняла итоговое III место.



Выражаем благодарность спортсменам-участникам, защищавшим честь муниципалитета и поздравляет с достигнутыми результатами!