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Информационный сайт города Гусева

Лето юные гусевские боксеры завершили в спортивном духе, завоевав новые награды

7 октября 2019, 12:31
Лето юные гусевские боксеры завершили в спортивном духе, завоевав новые награды
Проходя неподалеку от здания школы бокса, иной раз можно услышать необычные гулкие звуки от ударов по каким-то непонятным поверхностям…

Если подойти непосредственно к школе, происхождение звука становится понятным: мальчишки самых разных возрастов с увлечением молотят кувалдами по старым автомобильным покрышкам. Человеку непосвященному это может показаться простой забавой или вовсе баловством. Однако, на самом деле, эти упражнения развивают силу и выносливость и являются частью тренировочного процесса гусевских боксеров, занимающихся в Гусевском отделении областной КДЮСШ (директор Э. Иванс).

Уже много лет бессменным тренером гусевских боксеров является мастер спорта СССР Михаил Анисимов. В числе его воспитанников заслуженный мастер спорта РФ, вице-чемпион мира-2005, бронзовый призер чемпионата Европы-2006, неоднократный чемпион России, многократный победитель различных международных турниров Алексей Шайдулин и чемпион мира по версиям IBF и WBF Рамзан Белаев. Да и кроме этих титулованных спортсменов очень многих парней Михаил Анисимов воспитал настоящими людьми, направив их «атомную энергию» в мирное русло и научив держать свою силу под жестким контролем и отвечать за свои поступки. Сейчас с ним вместе тренирует наших боксеров его сын Александр — мастер спорта РФ. И надо отметить, что воспитанники Анисимовых изрядно пополнили копилку спортивных наград нашего города.

Вот и это лето юные гусевские боксеры завершили в истинно спортивном духе, завоевав новые награды на Открытом Международном турнире по боксу в Даугавпилсе (Латвия).

Участие в этих соревнованиях приняли спортсмены Латвии, Литвы, Эстонии, Беларуси и России. Российскую Федерацию на турнире представляли наши земляки, тренирующиеся под руководством Михаила и Александра Анисимовых. Гусевских боксеров было всего трое, но все они выступили успешно и попали в число призеров.

Титул победителя турнира и «золотую» медаль завоевал Давид Степанян, выступавший в весовой категории 41,5 кг. Свои бои наш спортсмен провел уверенно. Каждый раз Давид сразу же шел вперед, жестко прессуя соперника. Полуфинал и финал гусевец завершил досрочно в первых же раундах ввиду явного преимущества.

Неплохо выступил в весе 40 кг другой наш земляк — Артем Гофф. По словам тренера Михаила Анисимова, Артем успешно провел полуфинальный бой, однако в финале, что называется, «сам себя переиграл». В итоге — «серебро». Третью медаль, на сей раз «бронзовую» заработал на турнире Дмитрий Агафонов в весовой категории 48 кг.

В общем, сам тренер Михаил Анисимов доволен результатами соревнований: «Давид показал себя молодцом, бился очень уверенно, технично — отсюда и победа. А что касается Артема и Дмитрия, то они, конечно, могли выступить лучше. Могли, но — ошибок наделали. Что же, иногда нужно и проиграть. Это добавляет стимула тренировкам. Главное — сделать правильный вывод после проигрыша, понять, где и в чем конкретно ошибся, и в следующий раз в ринге это учесть. Вот тогда и будет настоящий спортивный рост. Тогда и будут уверенные красивые победы. Главное — не опускать руки, а продолжать работать над собой!»
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