Гусевская команда взяла первое место на соревнованиях по мини-футболу в Нестерове

20 октября на стадионе города Нестерова прошли районные соревнования по мини-футболу среди мужских команд МО «Нестеровский городской округ», посвященные 75-летию взятия советскими войсками города Шталлупенена.В соревнованиях приняли участие 7 команд: ДЮСШ (г. Нестерова), ФК «Цунами» (п. Фурманово), ФК «Вымпел» (г. Нестеров), ФК «Русь» (г. Гусев-Нестеров), «Торпедо» (г. Гусев), «Торнадо» (школа-интернат № 8), «Интер».Результат соревнований:I место — «Торпедо»;II место — «Русь»;III место — «Торнадо».

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