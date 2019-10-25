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Информационный сайт города Гусева

В городской администрации обсудили спортивную жизнь Гусева

25 октября 2019, 15:48
24 октября в городской администрации состоялось заседание Координационного совета по спорту Гусевского городского округа с участием главы Александра Китаева, сотрудников администрации, директоров учреждений дополнительного образования, ведущих тренеров и учителей физической культуры. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Глава администрации поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке, организации участия в Спартакиаде муниципальных образований Калининградской области, в которой Гусевский городской округ занял II место.

При этом Александр Китаев призвал не останавливаться на достигнутом, а вернуть Гусеву былую славу и звание города спортивных традиций.

В ходе встречи, которая длилась более двух часов, участники обсудили проблемы, существующие на сегодняшний день во взрослом и детском спорте и пути их решения.
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# 1Старик Хоттабыч
Заседание состоялось, а ведущих тренеров пригласить забыли. Судя по фото из ведущих был только
Ю. Стролис. Директор ФОКа лучше бы ремонтом здания занялся, плитка и внутри и снаружи отвалилась, ступени развалились. Очканул му-му тренеров приглашать, они б ему высказали. На спорт денег нет, только на команду КВН. Тренера отпишитесь, хотелось бы Ваше мнение услышать. 
Сегодня, 16:29   ЦитироватьОтветить
10
Н
# 2Неравнодушный
Никогда не вернётся былая слава и звание города спортивных традиций,  не решаться проблемы в детском и взрослом спорте пока есть такие руководители как семейный подряд в спортивной школе. Уважаемый глава, неужели вы ничего не видите?
Сегодня, 16:39   ЦитироватьОтветить
50
Г
# 3Гость Елена
Верните всех профессиональных тренеров, а то не куда ребенка отдать, отбили весь интерес у детей , а у родителей нет денег в частныные клубы водить.А потом удивляетесь почему уезжают в другой город.
Сегодня, 17:02   ЦитироватьОтветить
40
Д
# 4Друг
Гость Елена,
Никакой профессиональный тренер не вернется в спортивную школу. Никто с этом руководством работать не хочет. Была бы альтернатива и другие ушли бы подальше от такого "профессионального" руководителя, да некуда.
Сегодня, 17:14   ЦитироватьОтветить
40
Г
# 5Гость Галина
Всех хороших трениров выжили из спорт школы. В спорт школе ни каких секций нет, а те что есть только на бумаге...  Спорт школа стала не городской, а личной ( складывается впечатление) там лишь частная платная секция. Печально это всё.  Хорошо, что есть тренера, которые взявшись за детей, не бросили их и занимаются с ними на голом энтузиазме... 
Сегодня, 17:26   ЦитироватьОтветить
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Р
# 6Роландас
Из местных присутствующих руку можно пожать только Стролису и Диме Карасеву. Остальные бездари абсолютные. Ни таланта, ни личного желания что-то изменить

Ребят, подскажите, как дела у Володи Латышева? Как его чемпионская секция по кику? Или товарищ Хон и ее проср.. профукал?
Сегодня, 17:37   ЦитироватьОтветить
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д
# 7денег нет, но я держусь
Вопрос о взрослом спорте. Что у нас в городе есть для взрослых женщин? Чтобы организованно тренировались, с грамотным наставником. В бюджете нет такой строки?
Сегодня, 17:40   ЦитироватьОтветить
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к
# 8кедр
все тенеры хрень то казахстанцы  то еще кто заполонили нужно отдавать своим в спартак та перспиктива и тренеры свои все супер 
Сегодня, 18:07   ЦитироватьОтветить
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Б
# 9Бык
Роландас,
Володя Латышев просто красавчик. У него клуб СССР. Дети и родители за ним горой но Хону он не нужен, говорит много. Хону такие не нравятся. Не "лег" он под него и был вынужден уйти. 
Сегодня, 18:12   ЦитироватьОтветить
10
д
# 10дема
да те кто по фото обсуждает туда бы еще и лактионова юрца дело пошло  бы

а можно между делом вы еще и биржу нашу проверьте сидят три стола да еще татьяна директор вроде ну смех такие деньги получают по крайней мере не минималку уже еле еле работают а вы к ним пошлите кого нибудь чтобы они нашли от биржи работу  ну нашел я работу понравилась и я им подхожу спрашивают медкнижка есть ну конечно есть ну пусть вам биржа оплатит медкомиссию и мы вас берем а на бирже сказали стойте как стояли мы медкомиссию не оплачиваем ну зачем там засидевшиеся работники которые ничего не предлагают даже прохождение медкомиссии  и ее оплату ну оплатила бы биржа мед комиссию и был бы я при работе и работал бы на консервном ну как  безработный может оплатить врачей от биржи должны обязаны платить либо те кто посылает либо те кто берет дайте вновь устраивающемуся талончики для этой комиссии и человек стоящий на бирже будет при работе ну и на хрена нам биржа как был без работу так и сижу а ведь брали на консервный всего лишь нужно было оплатить про хождение врачей татьяна  директор биржи увольтесь сами все равно сидите просто так только на моющем экономите
Сегодня, 18:42   ЦитироватьОтветить
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