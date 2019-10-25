В городской администрации обсудили спортивную жизнь Гусева

24 октября в городской администрации состоялось заседание Координационного совета по спорту Гусевского городского округа с участием главы Александра Китаева, сотрудников администрации, директоров учреждений дополнительного образования, ведущих тренеров и учителей физической культуры. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Глава администрации поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке, организации участия в Спартакиаде муниципальных образований Калининградской области, в которой Гусевский городской округ занял II место.
При этом Александр Китаев призвал не останавливаться на достигнутом, а вернуть Гусеву былую славу и звание города спортивных традиций.
В ходе встречи, которая длилась более двух часов, участники обсудили проблемы, существующие на сегодняшний день во взрослом и детском спорте и пути их решения.