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Гусевские спортсмены приняли участие в полумарафоне «Осенний поцелуй» в Светлом

4 ноября 2019, 09:55
Гусевские спортсмены приняли участие в полумарафоне «Осенний поцелуй» в Светлом
В городе Светлом прошёл второй полумарафон «Осенний поцелуй». Дорога ранняя и не близкая для Гусевских спортсменов легкоатлетического клуба. И всё же само название пробега подталкивало принять участие в этом осеннем празднике.

Приехали мы немного раньше, чем планировали, но на месте регистрации уже были организаторы и играла прекрасная музыка. Нас встретили как родных и проводили к месту получения стартовых пакетов.

Напутственные слова организаторов и сигнал для старта. Прекрасная трасса бега большую часть проходила по лесу и было приятно бежать не смотря на моросящий дождик.

Я даже не предполагал, что после 10-го километра попаду в группу лидеров и придётся приложить массу усилий для того чтобы не только сохранить выбранный темп, но и увеличивать его к финишу. Результат усилий первое место в категории и шестое в абсолюте. Екатерина Князева успешно финишировала и стала в категории второй.

Участия в мероприятиях области невольно наталкивают на мысль, что делается много для того, лишь бы провести и поставить большую галочку. Здесь же в Светлом поразило гостеприимство и душевность, отличный приём. Все финишировавшие отведали горячие напитки со сдобами. Получили массу впечатлений от выступления творческого коллектива девочек. Победители и призёры были награждены медалями, кубками и подарками. Организаторы постарались сделать праздник для всех и за это им огромное спасибо. Спасибо всем. кто принимал участие в организации и проведении этого соревнования. Приятный старт. И я с уверенностью констатирую, что не только мы, Гусевские бегуны, но и другие ребята с удовольствием будут принимать участие в мероприятиях проводимых в городе Светлом!

Владимир Орешко
(председатель клуба «Бег и здоровье»)
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