Гусевские легкоатлеты приняли участие в первенстве Калининградской школы олимпийского резерва

Нащёкина Ирина

600 м — 1 место/8,11

300 м — 1 место/41,50



600 м — 1 место/8,11 300 м — 1 место/41,50 Степанайтите Александра

1000 м — 1 место/3.13,52



1000 м — 1 место/3.13,52 Башара Константин

1000 м — 3 место/2.55,27



1000 м — 3 место/2.55,27 Цык Даниил

600 метров — 3 место/1.36,19



Романчук Анна

1000 м — 3.22,57



1000 м — 3.22,57 Семенякина Кристина

600 м — 1.51,98



8 ноября 2019 года легкоатлеты Спортивной школы города Гусева под руководством тренера Александра Лукьянова приняли участие в Открытом Первенстве Спортивной школы олимпийского резерва № 4 города Калининграда по легкой атлетике среди юношей и девушек 2004-2003 годов рождения.Соревнования были отборочными для участия в ежегодных международных юношеских соревнованиях по легкой атлетике «Балтийская осень», которые состоятся в Калининграде 22–23 ноября 2019 года.Результаты выступления:Показали хорошие результаты и установили личные рекорды времени:Поздравляем юных спортсменов и желаем достижения еще больших результатов!