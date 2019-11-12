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Информационный сайт города Гусева

Гусевские легкоатлеты приняли участие в первенстве Калининградской школы олимпийского резерва

12 ноября 2019, 15:16
Гусевские легкоатлеты приняли участие в первенстве Калининградской школы олимпийского резерва
8 ноября 2019 года легкоатлеты Спортивной школы города Гусева под руководством тренера Александра Лукьянова приняли участие в Открытом Первенстве Спортивной школы олимпийского резерва № 4 города Калининграда по легкой атлетике среди юношей и девушек 2004-2003 годов рождения.

Соревнования были отборочными для участия в ежегодных международных юношеских соревнованиях по легкой атлетике «Балтийская осень», которые состоятся в Калининграде 22–23 ноября 2019 года.

Результаты выступления:
  • Нащёкина Ирина
    600 м — 1 место/8,11
    300 м — 1 место/41,50
  • Степанайтите Александра
    1000 м — 1 место/3.13,52
  • Башара Константин
    1000 м — 3 место/2.55,27
  • Цык Даниил
    600 метров — 3 место/1.36,19

Показали хорошие результаты и установили личные рекорды времени:
  • Романчук Анна
    1000 м — 3.22,57
  • Семенякина Кристина
    600 м — 1.51,98

Поздравляем юных спортсменов и желаем достижения еще больших результатов!
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# 1тренер бывший
Сан Саныч красавчик. Респект!
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