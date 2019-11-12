Гусевские легкоатлеты приняли участие в первенстве Калининградской школы олимпийского резерва

Соревнования были отборочными для участия в ежегодных международных юношеских соревнованиях по легкой атлетике «Балтийская осень», которые состоятся в Калининграде 22–23 ноября 2019 года.
Результаты выступления:
- Нащёкина Ирина
600 м — 1 место/8,11
300 м — 1 место/41,50
- Степанайтите Александра
1000 м — 1 место/3.13,52
- Башара Константин
1000 м — 3 место/2.55,27
- Цык Даниил
600 метров — 3 место/1.36,19
Показали хорошие результаты и установили личные рекорды времени:
- Романчук Анна
1000 м — 3.22,57
- Семенякина Кристина
600 м — 1.51,98
Поздравляем юных спортсменов и желаем достижения еще больших результатов!