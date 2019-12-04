Гусевские легкоатлеты приняли участие в международном турнире в Белоруссии

60 м. (7,96) — это лучшее время не только среди команд девушек 2005–2006 гг. р., но и среди команд девушек 2003–2004 гг. р.;



300 м. (42,17).



29 и 30 ноября 2019 года в городе Брест (Республика Белоруссия) прошёл 62-й международный турнир памяти героя Советского Союза генерал — лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева среди юношей и девушек 2003–2004 года рождения.Более 600 спортсменов из семи стран: Молдавии, Литвы, Польши, Казахстана, Белоруссии, Украины и России приняли участие в турнире.В составе сборной команды города Калининграда по лёгкой атлетике среди команд девушек 2003–2004 гг. р. (1 гр.) и 2005–2006 гг. р. (2 гр.) приняли участие воспитанницы спортивной школы города Гусева под руководством тренера Александра Лукьянова: Ирина Нащёкина и Александра Степанайтите.Великолепно выступила Ирина Нащёкина, которая заняла первое место во 2-й группе в двух видах:По итогам соревнований Ирину признали абсолютно лучшей спортсменкой турнира, за что её наградили кубком и многочисленными подарками.Хорошо выступила и Александра Степанайтите в соревнованиях 1-й группы среди команд девушек 2003–2004 гг. р.К сожалению на дистанции 600 м (1.48,46) ей не удалось показать хороший результат, но на дистанции 1000 м. (3.11,64) Александра улучшила своё личное время, вошла в 10-ку лучших спортсменок, заняв 8 место.Поздравляем воспитанниц спортивной школы и их наставника с хорошими результатами! Желаем дальнейших побед и достижения спортивных вершин!