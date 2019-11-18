Гусевские боксёры показали хорошие результаты на соревнованиях в Калининграде

Родители юных чемпионов

17 ноября прошёл турнир сильнейший боксёров Лига Бокса и Муай Тай Боран. нициатором и организатором соревнований выступил тренер по Муай Тай, кикбоксингу и боксу, представитель Лиги Бокса города Калининграда Александр Гергерт.Наш город представляли воспитанники клуба СССР под руководством Латышева Владимира Анатольевича. Юнные спортсмены участвовали в 2-х дисциплинах «Лига Бокса» и «Муай Тай Боран»В категории 6-7 лет по лиги бокса завоевали 1-е места Вячеслав Дозорнов и Орехов Вадим, они достойно отбились и провели красивые бои в своей весовой категории. Так же, не в своей весовой категории, они провели достойные бои по Муай Тай Боран, где Вячеслав занял 2-е место, а Вадим 3-е.Так же в 2-х дисциплинах принял участие Семёнов Артём (7 лет): по лиге бокса в красивом бою он одержал победу, во второй дисциплине по Муай Тай Боран занял 2-е место.В категории 8 лет наш клуб представляла Озерова Елизавета. Это был её первый бой, в котором она одержала победу и заняла своё 1-е золото.В категории 10 лет Герсбенгаген Владислав по лиге бокса занял 1-е место, а в дисциплине Муай Тай Боран, в тяжёлом, но интересном бою, занял 2-е место.И в категории 10 лет наш клуб представлял Озеров Илья. По лиге бокса нашему спортсмену немного не хватило опыта до победы — он занял 2-е место. По Муай Тай Боран так же 2-е место.Всё родители поддерживали своих детей бурными овациями и аплодисментами. Мы рады, что в свой выходной день наши дети провели с пользой.Наш дружный коллектив выражает благодарность тренеру Латышеву Владимиру Анатольевичу за то, что в это день он давал достойные советы и наставления нашим детям и был поддержкой в их не лёгких боях.