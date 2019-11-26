Гусевские спортсмены приняли участие в пробеге в Литве, посвящённом историку и врачу Йонасу Басанавичюсу

Владимир Орешко

В субботу, 23 ноября, в окрестностях Литовского города Вилкавишкис состоялся XIX-й традиционный пробег, посвященный 168 годовщине со дня рождения литовского историка, врача Йонаса Басанавичюса. Дистанция пробега составила в 5,9 км.Не смотря на холодную ветреную погоду, количество участников в этом году значительно увеличилось и составило 247 участников. По дружескому приглашению литовским спортивным директором в данном соревновании приняли участие спортсмены легкоатлетического клуба «Бег и здоровье» большим составом: Владимир Орешко, Пётр Будник, Виктор Муравьёв, Евгений Свиб, Влад Петров, Максмим Лоскин, Дмитрий Поленок, Михаил Иванков, Глеб Шляхтин, Кирилл Лысечко, Олег Владимиров, Дмитрий Марченко, Екатерина Князева, Татьяна Стецурина, Валерия Черская, Анастасия Колягина и Ирина Миронова.Дистанция бега покорилась всем!Среди самых юных Глеб Шляхтин завоевал первое место в категории. Кирилл Лысечко также стал победителем в своей категории заняв первое место. Владимир Орешко в категории был пятым. Среди женщин Ирина Миронова заняла в категории второе место, а Екатерина Князева финишировала четвёртой.Всем участникам пробега была представлена возможность в очередной раз посетить музей — хуторскую усадьбу Йонаса Басанавичюса XIX–XX веков, где экспонируются мебель того времени, детали интерьера, текстиль, различные механизмы для обмолота и веяния зерновых, земледельческие орудия.Теплый приветливый прием Российских спортсменов в очередной раз порадовал нас и воодушевил на дальнейшие соревнования, поддерживая давнюю добрую традицию.Нашу команду всегда с радостью встречают в Литве и этот приезд не стал исключением. Ребята получили массу эмоций и подарков от организаторов.