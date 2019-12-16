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Информационный сайт города Гусева

Гусевцы достойно представили наш округ на смотр-конкурсе «Янтарный Олимп»

16 декабря 2019, 15:17
Гусевцы достойно представили наш округ на смотр-конкурсе «Янтарный Олимп»
Юбилейная церемония чествования ведущих атлетов, тренеров, специалистов, глав спортивных организаций и меценатов 14 декабря впервые прошла на стадионе «Калининград». Это был уже десятый смотр-конкурс «Янтарный Олимп», в котором принял участие актив областного спорта.

В награждении приняли участие представители Правительства Калининградской области — Заместитель Председателя Правительства и Министр спорта области Наталья Ищенко, Министр по делам молодёжи Денис Калиновский, Министр социальной политики Анжелика Майстер, Министр образования Светлана Трусенёва.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в рамках церемонии «Янтарный олимп» было 19 номинаций. На конкурсе в номинации «Лучший инструктор физической культуры в дошкольной образовательной организации» наш муниципалитет представляла инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 26» города Гусева Галина Гринёва, в номинации «За любовь и преданность спорту» — инструктор методист Гусевского МКСУ «Стадион» Анатолий Люлюкин.

К сожалению, гусевцы не стали призерами, но достойно представили наш городской округ на смотр-конкурсе.

Почётной грамотой председателя Калининградской областной Думы поблагодарили региональную федерацию конькобежного спорта. Благодарственным письмом председателя Калининградской областной Думы отметили Артура Сенчука, тренера отделения шорт-трека ГБУ КО «Спортивная школа по зимним видам спорта».
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Х
# 1Хихи
Любят у нас бумажки раздавать вместо денег ))) ох, люююююбяяят laughing 
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