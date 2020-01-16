В ФОКе проходит Всероссийская Спартакиада учащихся России по шорт-треку

Ледовая арена ФОКа города Гусева — центр притяжения любителей зимних видов спорта и место проведения региональных, всероссийских и международных соревнований.
Сегодня здесь состоялось торжественное открытие Х Всероссийской Спартакиады учащихся России по шорт-треку 2020 года. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Спортсменов, родителей, тренеров и болельщиков приветствовали: Председатель Правительства Калининградской области, Министр спорта Калининградской области, пятикратная Олимпийская Чемпионка Наталья Ищенко, Первый заместитель Председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, заместитель Председателя Калининградской областной Думы, Герой России Павел Кретов, президент Спортивной Федерации Калининградской области по конькобежному спорту Марина Толпыго, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев и другие.
Шорт-трекисты из города Москвы, Московской и Смоленской областей, Республики Татарстан, Республики Мордовия и Калининградской области открыли Спартакиаду ярким парадом. В ходе отборочных туров и эстафет, которые проходят с 15 по 18 января, определятся самые лучшие и самые быстрые в этом виде спорта.
Почетные гости пожелали спортсменам побед в финале соревнований, а также медалей, дальнейших успехов и достижений в спорте!