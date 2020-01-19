Город Гусев принял Спартакиаду учащихся России 2020 по шорт-треку

Представители Республик Мордовия, Татарстан, города Москвы, Смоленской, Московской и Калининградской областей боролись за призовые места на дистанциях 1500, 1000 и 500 метров, а также в эстафетах на дистанции 3000 метров.
Результаты нашей области на Всероссийских стартах получились следующими:
- Алексей Ходус — бронзовые медали на дистанциях 1500 и 1000 метров.
- Команда смешанной эстафеты, в составе Голубевой Евы, Митрофановой Варвары, Ходуса Алексея, Сухорукова Данила — 2 место.
- Эстафетная команда юношей (3000 метров), в составе Ходуса Алексея, Сухорукова Данила, Шупея Артема, Карпов Виталий — 2 место.
- Эстафетная команда девушек (3000 метров): Голубева Ева, Митрофанова Варвара, Беспамятнова Анастасия, Золотых Кристина — 3 место.
Поздравляем всех призеров и победителей соревнований!
*Фотографии сообщества по шорт-треку в Калининградской области