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Город Гусев принял Спартакиаду учащихся России 2020 по шорт-треку

19 января 2020, 13:32
Город Гусев принял Спартакиаду учащихся России 2020 по шорт-треку
С 16 по 18 января ледовая арена физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева приняла 2-й этап X зимней Спартакиады учащихся России 2020 по шорт-треку, сообщает Федерация региона по шорт-треку на странице «ВКонтакте».

Представители Республик Мордовия, Татарстан, города Москвы, Смоленской, Московской и Калининградской областей боролись за призовые места на дистанциях 1500, 1000 и 500 метров, а также в эстафетах на дистанции 3000 метров.

Результаты нашей области на Всероссийских стартах получились следующими:

  • Алексей Ходус — бронзовые медали на дистанциях 1500 и 1000 метров.
  • Команда смешанной эстафеты, в составе Голубевой Евы, Митрофановой Варвары, Ходуса Алексея, Сухорукова Данила — 2 место.
  • Эстафетная команда юношей (3000 метров), в составе Ходуса Алексея, Сухорукова Данила, Шупея Артема, Карпов Виталий — 2 место.
  • Эстафетная команда девушек (3000 метров): Голубева Ева, Митрофанова Варвара, Беспамятнова Анастасия, Золотых Кристина — 3 место.

Поздравляем всех призеров и победителей соревнований!

*Фотографии сообщества по шорт-треку в Калининградской области
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