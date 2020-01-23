172 спортсмена из 6 стран принимают участие в «Baltic Cup Gusev 2020»

В эти дни в столице шорт-трека Калининградской области — городе Гусеве — проходит международный турнир «Baltic Cup Gusev 2020».
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, 172 участника от 8 до 14 лет из 6 стран соревнуются за медали и спортивные разряды в этом олимпийском виде спорта на ледовой арене Физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е. М. Попова.
Тренировочные забеги уже прошли. А сегодня парадом спортсменов из Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Украины, России началась торжественная церемония открытия.
Спортивный подарок всем присутствующим подарила воспитанница Калининградской областной спортивной школы по зимним видам спорта, наша землячка, фигуристка Альбина Ледик.
Шорт-трекистов приветствовали: первый заместитель Председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, заместитель Министра спорта Калининградской области Евгений Скачков, вице-консул Республики Польша в Калининграде Милош Зелиньски, президент Спортивной Федерации Калининградской области по конькобежному спорту Марина Толпыго, заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Алексей Родин и другие. Почетные гости пожелали спортсменам побед, а вице-консул Милош Зелиньски выразил уверенность, что среди присутствующих спортсменов — будущие Олимпийские чемпионы.
Итак, турнир стартовал. Желаем ребятам высоких спортивных достижений, успехов и честной борьбы!