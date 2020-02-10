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В Гусеве прошёл фестиваль зимних видов спорта

10 февраля 2020, 12:00
В Гусеве прошёл фестиваль зимних видов спорта
9 февраля в Гусеве на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е. М. Попова, в рамках Всероссийского Дня зимних видов спорта, прошел «Фестиваль зимних видов спорта». Свои навыки и умения многочисленным зрителям представили юные гусевские фигуристы, хоккеисты и шортрекисты, рассказали в пресс-службе администрации округа.

С приветственным словом к спортсменам, которые отстаивают честь нашего города и Янтарного края на соревнованиях различного уровня, обратилась президент Федерации шор трека Калининградской области Марина Топлыго. Она поблагодарила руководство муниципалитета и региона за создание прекрасных условий для занятий зимними видами спорта в Гусеве, а спортсменам пожелала дальнейших успехов и ярких побед.

Конечно, не было бы высоких достижений наших спортсменов, если бы не работа тренеров, которые отдают свое сердце и душу, вкладывают немало сил, чтобы гусевские мальчишки и девчонки стояли на высших ступенях пьедесталов. За вклад в развитие зимних видов спорта благодарственными письмами сегодня отмечены: тренер по хоккею с шайбой Богдан Ощинский, тренер по фигурному катанию Елена Шинтарь, тренеры по шорт-треку Артур Сенчук и Михаил Емелин. А также водители ледозаливочной машины, которые готовят лед для будущих звезд: Вадим Хохлов и Валентин Воронин, инженер-электрик Александр Егоров. Благодарственные письма вручила начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи Нелли Михалева.

После показательных выступлений юных спортсменов на лед вышли две любительские хоккейные команды — «Ледокол» и «Айсберг».
Завершился фестиваль массовым катанием на коньках.
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