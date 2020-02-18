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В Гусеве прошёл турнир по бильярду, посвящённый Дню защитника отечества

18 февраля 2020, 11:07
В Гусеве прошёл турнир по бильярду, посвящённый Дню защитника отечества
16 февраля в Гусевском бильярдном клубе «Пирамида» прошёл турнир, посвящённый празднованию Дня защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие 17 человек.

Мероприятие проходило при поддержке Управления по спорту и делам молодёжи города Гусева и Гусевского РАЙПО. Судьей соревнований был судья первой категории по бильярдному спорту В. Л. Кухарук.

Призёрами в младшей группе стали: Е. Самчук, И. Иванов, М. Стивен, М. Башкиров. Призёрами в старшей группе стали: С. Левчук, Р. Сережин, В. Конева, М. Воробьев.

Поздравляем победителей и с наступающим праздником!
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