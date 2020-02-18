В минувшую субботу в городе Нестерове состоялся зональный этап спартакиады Калининградской области по шахматам. В соревнованиях приняли участие команды из пяти муниципалитетов: Краснознаменск, Озерск, Гусев, Нестеров и Черняховск.
В состав команды города Гусева вошли: Авазимбетов К., Самедов А., Хоминич М., Козинская Л., сборная пенсионеров: Громов Павел, Метельская Ольга.
Спартакиада трудящихся:
1 место — Черняховск
2 место — Нестеров
3 место — Гусев
4 место — Озерск
5 место — Краснознаменск
Спартакиада пенсионеров:
1 место — Гусев
2 место — Озерск
3 место — Черняховск
4 место — Нестеров
5 место — Краснознаменск
Поздравляем наши сборные команды с высокими результатами.
Команды из Гусева взяли два призовых места в зональном этапе областной спартакиады по шахматам
18 февраля 2020, 12:05