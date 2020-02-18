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Информационный сайт города Гусева

Команды из Гусева взяли два призовых места в зональном этапе областной спартакиады по шахматам

18 февраля 2020, 12:05
В минувшую субботу в городе Нестерове состоялся зональный этап спартакиады Калининградской области по шахматам. В соревнованиях приняли участие команды из пяти муниципалитетов: Краснознаменск, Озерск, Гусев, Нестеров и Черняховск.

В состав команды города Гусева вошли: Авазимбетов К., Самедов А., Хоминич М., Козинская Л., сборная пенсионеров: Громов Павел, Метельская Ольга.

Спартакиада трудящихся:
1 место — Черняховск
2 место — Нестеров
3 место — Гусев
4 место — Озерск
5 место — Краснознаменск

Спартакиада пенсионеров:
1 место — Гусев
2 место — Озерск
3 место — Черняховск
4 место — Нестеров
5 место — Краснознаменск

Поздравляем наши сборные команды с высокими результатами.
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