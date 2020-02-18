Команды из Гусева взяли два призовых места в зональном этапе областной спартакиады по шахматам 18 февраля 2020, 12:05

В минувшую субботу в городе Нестерове состоялся зональный этап спартакиады Калининградской области по шахматам. В соревнованиях приняли участие команды из пяти муниципалитетов: Краснознаменск, Озерск, Гусев, Нестеров и Черняховск.



В состав команды города Гусева вошли: Авазимбетов К., Самедов А., Хоминич М., Козинская Л., сборная пенсионеров: Громов Павел, Метельская Ольга.



Спартакиада трудящихся:

1 место — Черняховск

2 место — Нестеров

3 место — Гусев

4 место — Озерск

5 место — Краснознаменск



Спартакиада пенсионеров:

1 место — Гусев

2 место — Озерск

3 место — Черняховск

4 место — Нестеров

5 место — Краснознаменск



Поздравляем наши сборные команды с высокими результатами.