В Гусеве прошёл пробег, посвященный Дню защитника Отечества и 20-летию клуба «Бег и здоровье» 22 февраля 2020, 22:33

Сегодня от школы № 3 стартовал легкоатлетический пробег, посвященный Дню защитника Отечества и 20-летию клуба «Бег и здоровье» города Гусева. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.



В забеге приняли участие 85 спортсменов со всего региона: из Калининграда, Озёрска, Немана и п. Ульяново, Черняховска, Гвардейска, Советска, Светлого, Светлогорска и Гусева.



На финише 10-километровой дистанции места распределились следующим образом:



Возрастная категория 18-29 лет юноши

1 место — Пугаев Антон (Гусев)

2 место — Углов Игорь (Гусев)

3 место — Ерошевич Михаил (Калининград)



Возрастная категория 18-29 лет девушки

1 место — Погудо Елизавета (Калининград)

2 место — Шульга Ирина (Калининград)

3 место — Вовченко Валерия (Калининград)



Возрастная категория 30-39 лет мужчины

1 место — Иванов Сергей (Калининград)

2 место — Новлянский Константин (Калининград)

3 место — Свиб Евгений (Гусев)



Возрастная категория 30-39 лет женщины

1 место — Стецурина Татьяна (Калининград)

2 место — Смурова Екатерина (Калининград)

3 место — Арлашкина Екатерина (Калининград)



Возрастная категория 40-49 лет мужчины

1 место — Луценко Сергей (Калининград)

2 место — Беспалов Олег (Калининград)

3 место — Степанов Алексей (Калининград)



Возрастная категория 40-49 лет женщины

1 место — Чаткина Наталья (Калининград)

2 место — Ковалёва Ольга (Калининград)

3 место — Шамкова Светлана (Калининград)



Возрастная категория 50-59 лет мужчины

1 место — Афиногенов Алексей (Калининград)

2 место — Орешко Владимир (Гусев)

3 место — Трошкин Сергей (Калининград)



Возрастная категория 50-59 лет женщины

1 место — Реутович Ирина (Гусев)

2 место — Коленко Вера (Калининград)



Возрастная категория 60+ мужчины

1 место — Ткачёв Вячеслав (Калининград)

2 место — Караченцев Валерий (Черняховск)

3 место — Муравьёв Виктор (Озёрск)



В абсолютном зачете среди мужчин первое место — Иванов Сергей, среди женщин — Погудо Елизавета.



Поздравляем победителей, а также клуб «Бег и здоровье» города Гусева, который вот уже 20 лет бережет спортивные традиции и пропагандирует здоровый образ жизни среди населения всех возрастов!