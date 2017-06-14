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Областное правительство отказалось финансировать поездку спортсменов на первенство мира по Тайскому боксу

14 июнь 2017, 21:04
Областное правительство отказалось финансировать поездку спортсменов на первенство мира по Тайскому боксу
Областное правительство ответило отказом Гусевским спортсменам на просьбу о помощи в финансировании поездки на первенство мира по Тайскому боксу в Тайланд, сославшись на социально-экономическое положение в стране, и что Тайский бокс не является олимпийским видом спорта.

В ответном письме врио заместителя Председателя областного Правительства Н.С. Ищенко отметила, что подобное финансирование должно осуществляться за счёт федерального бюджета или за счёт Общероссийской организации Тайского бокса.

«Особенно обидно, что Антон Алиханов лично обещал помочь во время мастер-класса в Калилинграде», - отметила мама одной нашей спортсменки.

Напомним, ранее мамы Маргариты Войтович, Ангелины Дозорновой и Михаила Сташко обратились к общественности с просьбой о помощи в финансировании поездки на первенство мира по Тайскому боксу.
Теги: тайский бокс Правительство КО соревнование
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Гость Ирина
# 1Гость Ирина
Мне стыдно за такое областное правительство !
14 июня 2017 21:16   ЦитироватьОтветить6
Alex12CM
# 2Alex12CM
Гость Ирина,
Ответ из правительства аргументированный. Областное правительство распоряжается бюджетными средствами согласно действующих нормативно-правовых актов. В случае их нарушения чиновники могут быть привлечены к ответственности за не целевое использование бюджета. Стыдиться за областное правительство нет оснований. Стыдится нужно за тот финансово-политический кризис, к которому мы пришли.
14 июня 2017 21:44   ЦитироватьОтветить6
Гость Виталий
# 3Гость Виталий
Есть Федерация Тайского бокса, вот к ним и обращайтесь. Или за свой счет.
Надоели уже эти сборы и просьбы о помощи. Скоро космонавтов будем собирать всем миром в космос.
Ладно, когда больным на лечение собирают деньги.
14 июня 2017 22:13   ЦитироватьОтветить6
Болельщик
# 4Болельщик
Цитата: Alex12CM
Гость Ирина,
Ответ из правительства аргументированный. Областное правительство распоряжается бюджетными средствами согласно действующих нормативно-правовых актов. В случае их нарушения чиновники могут быть привлечены к ответственности за не целевое использование бюджета. Стыдиться за областное правительство нет оснований. Стыдится нужно за тот финансово-политический кризис, к которому мы пришли.

Так-то оно так. Но судя из новости, ранее Алиханов дал какую-то надежду, а потом отшили. А это уже совсем другой расклад. При встречи не хватило духа сказать нет, отделался через зама. Очередной балабол. Интересно будет посмотреть как он выполнит обещания, что раздавал во время визита в Гусев. Думаю их ждёт та же участь.
15 июня 2017 00:32   ЦитироватьОтветить6
мать не ваша
# 5мать не ваша
Девочке нужен спонсор, любая устойчивая коммерческая организация могла себя таким образом прорекламировать, и вот, как оказалось, Гусев, да и вся область довольно жидковаты в этом отношении.
15 июня 2017 08:32   ЦитироватьОтветить3
участник дебатов
# 6участник дебатов
не то время денег просить! выборы на носу - итак не хватает)
15 июня 2017 08:45   ЦитироватьОтветить0
Гость олег
# 7Гость олег
достижения этих спортсменов вписывают в инвестиционный паспорт Гусевского округа и презентует его глава. (рядом кстати информация стр 13.). В местной ДЮСШ есть отделение тайского бокса? есть! Учредитель школы кто? Администрация! тренер воспитал до этого уровня, так посылайте, или нам не нужны чемпионы? Спонсоров ищет тоже администрация, через свой спортивный отдел, кто там сейчас командует? это сейчас основная работа, частно-государственное партнерство, потому что время рыночное будь оно..., а не могут, за что деньги получают наши (бюджетные). Если строим город сурер, то люди в нем должны быть такие.
15 июня 2017 10:53   ЦитироватьОтветить4
Захар
# 8Захар
Советую родителям детей переезжать в Белоруссию или Польшу. С таким ворьем по всей вертикали как у нас вы к сожалению ничего не дождетесь. И тренеру Владимиру советую того же. Вы молодцы!
15 июня 2017 11:30   ЦитироватьОтветить2
Гость Маруся
# 9Гость Маруся
Складывается такое впечатление, что Гусевских спортсменов вообще ни во что ставят,одна одговорка не олимпийский вид спорта,а как же детей привлекать к спорту?,а ну да ,давайте растить гаджетов....
15 июня 2017 13:04   ЦитироватьОтветить1
Иванушка - дурачёк
# 10Иванушка - дурачёк
А что же тогда является "целевым" использованием бюджета? Эта девочка не просто катается по миру и тратит деньги, она всегда подтверждает, что деньги потрачены не зря. Просили финансы на Россию, взяла первое место, просили на Мир - снова чемпионка.
Только и умеют фотографироваться вместе с ней и с громким криком "мы дали денег" выпускать газеты...
15 июня 2017 20:14   ЦитироватьОтветить4
Партиец
# 11Партиец
Уверен, что спортсменки и этот раз порадуют нас успехами, но я бы проголосовал за ту партию или кандидата - которые б выдели деньги на поездку.
16 июня 2017 02:02   ЦитироватьОтветить0
лялечка
# 12лялечка
ой, не могу ,денег нет,не целевое использование!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! гнать всех надо из "красного дома" ворьё слошное,вот свои карманы они наполнят и своих детей отошлют туда куда захотят,а спортсменам жалко "не целевое",а Вы уважаемые найдите ЦЕЛЬ и отправьте детей доказать.что в Гусеве растут такие одаренные дети .здоровое покаление.прекрасные тренеры увлеченные теперь не так просто найти людей способных работать с детьми
16 июня 2017 12:56   ЦитироватьОтветить0
депутат
# 13депутат
У ЛДПР попросите! Они перед выборами могут и подсуетиться.....Как вариант вам.
17 июня 2017 09:08   ЦитироватьОтветить1

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