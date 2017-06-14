Областное правительство отказалось финансировать поездку спортсменов на первенство мира по Тайскому боксу
14 июнь 2017, 21:04
Областное правительство ответило отказом Гусевским спортсменам на просьбу о помощи в финансировании поездки на первенство мира по Тайскому боксу в Тайланд, сославшись на социально-экономическое положение в стране, и что Тайский бокс не является олимпийским видом спорта.тайский бокс Правительство КО соревнование
В ответном письме врио заместителя Председателя областного Правительства Н.С. Ищенко отметила, что подобное финансирование должно осуществляться за счёт федерального бюджета или за счёт Общероссийской организации Тайского бокса.
«Особенно обидно, что Антон Алиханов лично обещал помочь во время мастер-класса в Калилинграде», - отметила мама одной нашей спортсменки.
Напомним, ранее мамы Маргариты Войтович, Ангелины Дозорновой и Михаила Сташко обратились к общественности с просьбой о помощи в финансировании поездки на первенство мира по Тайскому боксу.
В ответном письме врио заместителя Председателя областного Правительства Н.С. Ищенко отметила, что подобное финансирование должно осуществляться за счёт федерального бюджета или за счёт Общероссийской организации Тайского бокса.
«Особенно обидно, что Антон Алиханов лично обещал помочь во время мастер-класса в Калилинграде», - отметила мама одной нашей спортсменки.
Напомним, ранее мамы Маргариты Войтович, Ангелины Дозорновой и Михаила Сташко обратились к общественности с просьбой о помощи в финансировании поездки на первенство мира по Тайскому боксу.
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