Очередную уверенную победу одержал наш земляк Олег Личковаха

6 август 2017, 00:56

Очередную победу одержал наш земляк, неоднократный победитель областных и международных соревнований Олег Личковаха.



На турнире по смешанным единоборствам «M-1 Challenge 82», который проходил 5 августа в городе Хельсинки (Финляндия), гусевец сразился с весьма титулованным спортсменом Бин Сон Ле (Швеция).



Поздравляем Олега и его тренеров с победой!

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