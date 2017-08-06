Очередную уверенную победу одержал наш земляк Олег Личковаха
6 август 2017, 00:56
Очередную победу одержал наш земляк, неоднократный победитель областных и международных соревнований Олег Личковаха.Теги: соревнование Олег Личковаха
На турнире по смешанным единоборствам «M-1 Challenge 82», который проходил 5 августа в городе Хельсинки (Финляндия), гусевец сразился с весьма титулованным спортсменом Бин Сон Ле (Швеция).
Поздравляем Олега и его тренеров с победой!
На турнире по смешанным единоборствам «M-1 Challenge 82», который проходил 5 августа в городе Хельсинки (Финляндия), гусевец сразился с весьма титулованным спортсменом Бин Сон Ле (Швеция).
Поздравляем Олега и его тренеров с победой!
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