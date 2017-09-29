Осенний кросс в Грэсовском лесу собрал 300 спортсменов
29 сентябрь 2017, 14:14
Осенний чемпионат области по легкоатлетическому кроссу прошёл в Грэсовском лесу. На старт первенства региона вышло более 300 спортсменов из Калининграда, Советска, Черняховска, Немана, Светлого и Гусева. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».Теги: соревнование ГРЭСовский лес
— На старт!
На первых метрах ровный участок, дальше в горку. В Грэсовском лесу множество живописных тропинок, однако, заблудиться и срезать не получится. Судьи следят за каждым поворотом. На дистанции в полтора километра лидируют воспитанники известного тренера из Советска Оксаны Бородич.
— Настя! Настя!
Анастасия Полякова пропустила вперёд Диану Максименко из Мамоново. «Серебро» уходит. Финишная прямая отнимает все силы.
Победитель забега Валерия Рудникова после небольшой заминки быстро восстановила дыхание.
Валерия Рудникова, победитель соревнований:
— Я думала, будет сложнее. Хорошо поработали, девчонки тоже.
Особый интерес к кроссу на 3 километра. Бежит чемпион первенства России в эстафете 4 по 200 Александр Водичев из Гусева. Спринтерам тягаться со стайерами сложно, но тренеры говорят – нужно.
Александр Водичев, участник соревнований:
— Специальная выносливость для спринтеров нужна. В будущем планирую бегать 400 метров, и кроссы будут помогать.
Гусевские тренеры тоже бегут: детей вдохновляют личным примером. Ирина Романова учится в Смоленской академии физкультуры и спорта заочно.
Ирина Романова, тренер ДЮСШ г. Гусева:
— Надо тренироваться, чувствовать дистанцию, чтобы понять, где ускориться, как правильно распределить силы, чтобы после 500 метров не «умереть», а до конца добежать.
Валентина Кольчевская, тренер, г. Черняховск:
— Кросс организован на самом высоком уровне, и мы, как соседи, живём дружно, всегда стараемся перенять опыт друг у друга.
На трёхкилометровой дистанции «золото» забирает Александр Холоменюк из училища олимпийского резерва. По итогам всех забегов гусевцы занимают 1-ое место в командном зачёте. Калининград на 2-ом месте, Черняховск — на 3-ем.
Виталий Хвалей
— На старт!
На первых метрах ровный участок, дальше в горку. В Грэсовском лесу множество живописных тропинок, однако, заблудиться и срезать не получится. Судьи следят за каждым поворотом. На дистанции в полтора километра лидируют воспитанники известного тренера из Советска Оксаны Бородич.
— Настя! Настя!
Анастасия Полякова пропустила вперёд Диану Максименко из Мамоново. «Серебро» уходит. Финишная прямая отнимает все силы.
Победитель забега Валерия Рудникова после небольшой заминки быстро восстановила дыхание.
Валерия Рудникова, победитель соревнований:
— Я думала, будет сложнее. Хорошо поработали, девчонки тоже.
Особый интерес к кроссу на 3 километра. Бежит чемпион первенства России в эстафете 4 по 200 Александр Водичев из Гусева. Спринтерам тягаться со стайерами сложно, но тренеры говорят – нужно.
Александр Водичев, участник соревнований:
— Специальная выносливость для спринтеров нужна. В будущем планирую бегать 400 метров, и кроссы будут помогать.
Гусевские тренеры тоже бегут: детей вдохновляют личным примером. Ирина Романова учится в Смоленской академии физкультуры и спорта заочно.
Ирина Романова, тренер ДЮСШ г. Гусева:
— Надо тренироваться, чувствовать дистанцию, чтобы понять, где ускориться, как правильно распределить силы, чтобы после 500 метров не «умереть», а до конца добежать.
Валентина Кольчевская, тренер, г. Черняховск:
— Кросс организован на самом высоком уровне, и мы, как соседи, живём дружно, всегда стараемся перенять опыт друг у друга.
На трёхкилометровой дистанции «золото» забирает Александр Холоменюк из училища олимпийского резерва. По итогам всех забегов гусевцы занимают 1-ое место в командном зачёте. Калининград на 2-ом месте, Черняховск — на 3-ем.
Виталий Хвалей
337 просмотров
0