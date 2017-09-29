Стройцентр
Спорт / Видеоновости

Осенний кросс в Грэсовском лесу собрал 300 спортсменов

29 сентябрь 2017, 14:14
Осенний кросс в Грэсовском лесу собрал 300 спортсменов
Осенний чемпионат области по легкоатлетическому кроссу прошёл в Грэсовском лесу. На старт первенства региона вышло более 300 спортсменов из Калининграда, Советска, Черняховска, Немана, Светлого и Гусева. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».

— На старт!

На первых метрах ровный участок, дальше в горку. В Грэсовском лесу множество живописных тропинок, однако, заблудиться и срезать не получится. Судьи следят за каждым поворотом. На дистанции в полтора километра лидируют воспитанники известного тренера из Советска Оксаны Бородич.

— Настя! Настя!

Анастасия Полякова пропустила вперёд Диану Максименко из Мамоново. «Серебро» уходит. Финишная прямая отнимает все силы.

Победитель забега Валерия Рудникова после небольшой заминки быстро восстановила дыхание.

Валерия Рудникова, победитель соревнований:
— Я думала, будет сложнее. Хорошо поработали, девчонки тоже.

Особый интерес к кроссу на 3 километра. Бежит чемпион первенства России в эстафете 4 по 200 Александр Водичев из Гусева. Спринтерам тягаться со стайерами сложно, но тренеры говорят – нужно.

Александр Водичев, участник соревнований:
— Специальная выносливость для спринтеров нужна. В будущем планирую бегать 400 метров, и кроссы будут помогать.

Гусевские тренеры тоже бегут: детей вдохновляют личным примером. Ирина Романова учится в Смоленской академии физкультуры и спорта заочно.

Ирина Романова, тренер ДЮСШ г. Гусева:
— Надо тренироваться, чувствовать дистанцию, чтобы понять, где ускориться, как правильно распределить силы, чтобы после 500 метров не «умереть», а до конца добежать.

Валентина Кольчевская, тренер, г. Черняховск:
— Кросс организован на самом высоком уровне, и мы, как соседи, живём дружно, всегда стараемся перенять опыт друг у друга.

На трёхкилометровой дистанции «золото» забирает Александр Холоменюк из училища олимпийского резерва. По итогам всех забегов гусевцы занимают 1-ое место в командном зачёте. Калининград на 2-ом месте, Черняховск — на 3-ем.

Виталий Хвалей
Теги: соревнование ГРЭСовский лес
337 просмотров
0
Другие новости по теме
В городском лесопарке состоялся Чемпионат и Первенство области по легкоатлетическому кроссу
В городском лесопарке состоялся Чемпионат и Первенство области по легкоатлетическому кроссу
В Гресовском лесу прошло осеннее первенство Калининградской области по кроссу
В Гресовском лесу прошло осеннее первенство Калининградской области по кроссу
Воспитанники ДЮСШ показали хорошие результаты на областном первенстве по легкой атлетике
Воспитанники ДЮСШ показали хорошие результаты на областном первенстве по легкой атлетике
Воспитанник Гусевской школы бокса - Чемпион мира!
Воспитанник Гусевской школы бокса - Чемпион мира!

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»