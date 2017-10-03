В Гусеве прошли соревнования по плаванию, посвященные Дню учителя

3 октябрь 2017, 17:06

29 сентября 2017 года в городе Гусеве прошли соревнования по плаванию, посвященные Дню учителя. В соревнованиях приняли участие 60 пловцов 2006-2009 г.р..



Участники стартовали на дистанциях 50 м. кроль и 100 м. комплексное плавание.



Поздравляем Яцкив Богдану, Чибисова Матвея, Чернову Елизавету, Голощапова Никиту, Иванову Анастасию и Пыль Антона, занявших первые места.



Также поздравляем призеров соревнования: Щетенко Евгения, Лысюк Кирилла, Имховик Дарью, Куркину Валерию, Токарева Александра, Яковлева Артема, Костандову Елизавету, Бредихину Варвару, Крючкова Ивана, Яушева Романа, Збинякову Викторию и Кремер Викторию.



Желаем ребятам удачных стартов в дальнейшем!

237 просмотров