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В Гусеве прошли соревнования по плаванию, посвященные Дню учителя

3 октябрь 2017, 17:06
В Гусеве прошли соревнования по плаванию, посвященные Дню учителя
29 сентября 2017 года в городе Гусеве прошли соревнования по плаванию, посвященные Дню учителя. В соревнованиях приняли участие 60 пловцов 2006-2009 г.р..

Участники стартовали на дистанциях 50 м. кроль и 100 м. комплексное плавание.

Поздравляем Яцкив Богдану, Чибисова Матвея, Чернову Елизавету, Голощапова Никиту, Иванову Анастасию и Пыль Антона, занявших первые места.

Также поздравляем призеров соревнования: Щетенко Евгения, Лысюк Кирилла, Имховик Дарью, Куркину Валерию, Токарева Александра, Яковлева Артема, Костандову Елизавету, Бредихину Варвару, Крючкова Ивана, Яушева Романа, Збинякову Викторию и Кремер Викторию.

Желаем ребятам удачных стартов в дальнейшем!
Теги: День учителя соревнование плаванье
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