Гусевские боксеры отличились на международном турнире в Псковской области
12 октябрь 2017, 13:16
В городе Дно Псковской области на XIX Международном турнире по боксу, посвящённом памяти Владимира Нестерова и Юрия Серебрякова, воспитанники КДЮСШ министерства образования Калининградской области завоевали семь медалей разного достоинства.Теги: бокс соревнование
В соревновании участвовали 130 юных боксеров из Республики Беларусь, Эстонии, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.
Как пишет «Калининградская правда», в составе сборной янтарного края были семь воспитанников отделения бокса комплексной детско-юношеской спортивной школы министерства образования (КДЮСШ). Все они вернулись домой с медалями разного достоинства.
Отличились ученики семейного дуэта тренеров-преподавателей отца мастера спорта СССР Михаила Анисимова и сына мастера спорта России Александра Анисимова из Гусева. Так, победители турнира Дмитрий Агафонов (2005 г.р., весовая категория — до 38,5 кг) и Даниил Михайлов (2002 г.р., до 52 кг) свои бои заканчивали досрочно. Давид Степанян (2005 г.р., до 36 кг) свои поединки завершал победами по очкам, заслужил высокую оценку специалистов грамотным ведением боя.
Не подвели своих старших товарищей и их юные партнеры по команде Артем Гофф (2007 г.р., до 32 кг) и Сергей Мирошников (2006 г.р., до 30 кг), которые показали не по годам зрелый бокс и по праву поднялись на высшую ступень пьедестала почета.
Делегировал в состав сборной команды своих двоих воспитанников тренер-преподаватель, мастер спорта СССР Алексей Комков. Калининградец Ярослав Попов (2003 г.р., до 41,5 кг) занял первое место, одержав две победы, а его товарищ Ярослав Шендерей (2003 г.р., до 43 кг) проиграл в финале белорусскому сопернику.
Победители и призеры были награждены кубками, медалями, дипломами.
В соревновании участвовали 130 юных боксеров из Республики Беларусь, Эстонии, Карелии, Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.
Как пишет «Калининградская правда», в составе сборной янтарного края были семь воспитанников отделения бокса комплексной детско-юношеской спортивной школы министерства образования (КДЮСШ). Все они вернулись домой с медалями разного достоинства.
Отличились ученики семейного дуэта тренеров-преподавателей отца мастера спорта СССР Михаила Анисимова и сына мастера спорта России Александра Анисимова из Гусева. Так, победители турнира Дмитрий Агафонов (2005 г.р., весовая категория — до 38,5 кг) и Даниил Михайлов (2002 г.р., до 52 кг) свои бои заканчивали досрочно. Давид Степанян (2005 г.р., до 36 кг) свои поединки завершал победами по очкам, заслужил высокую оценку специалистов грамотным ведением боя.
Не подвели своих старших товарищей и их юные партнеры по команде Артем Гофф (2007 г.р., до 32 кг) и Сергей Мирошников (2006 г.р., до 30 кг), которые показали не по годам зрелый бокс и по праву поднялись на высшую ступень пьедестала почета.
Делегировал в состав сборной команды своих двоих воспитанников тренер-преподаватель, мастер спорта СССР Алексей Комков. Калининградец Ярослав Попов (2003 г.р., до 41,5 кг) занял первое место, одержав две победы, а его товарищ Ярослав Шендерей (2003 г.р., до 43 кг) проиграл в финале белорусскому сопернику.
Победители и призеры были награждены кубками, медалями, дипломами.
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