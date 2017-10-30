9 медалей привезли наши легкоатлеты с соревнований, посвящённых памяти Маршала СССР А.М. Василевского

30 октябрь 2017, 13:35

28 октября 2017 года воспитанники тренера преподавателя МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» Лукьянова Александра Александровича приняли участие в легкоатлетическом пробеге посвященного памяти маршала СССР А.М.Василевского который состоялся в парке «Южный» г. Калининград. Несмотря на непогоду в соревнованиях приняло участие более 150 спортсменов из различных городов области.



Наша команда выступала в номинации на 1000 метров. 1 группа 10-13 лет и 2 группа 14-17 лет. Из 12 призовых мест наша команда заняла 9 мест.



Первые места заняли: Ниязов Роман с результатом 2 мин. 27.3 сек., Ермакова Анастасия с результатом 2 мин.45.5 сек., Манченко Вероника с результатом 3 мин. 05.5 сек., Зандер Эвальд с результатом 2 мин.57.7 сек..



Вторые места заняли: Ермаков Леонид с результатом 3 мин.01.0 сек., Карабанов Кирилл с результатом 2 мин.27.8 сек., Шуваева Алина с результатом 3 мин.16.6 сек..



Третьи места заняли: Сорокина Арина с результатом 3 мин.01.1 сек., Башара Константин с результатом 3 мин.12.1 сек..



В очередной раз поздравляем команду МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» и тренера преподавателя Лукьянова А.А., с достойной победой!

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