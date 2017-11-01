В ФОКе прошло открытое первенство «Гусевской ДЮСШ» по вольной борьбе

1 ноябрь 2017, 11:57

29 октября 2017 года в ФОКе города Гусева состоялось открытое первенство МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» по вольной борьбе среди юношей и девушек 2001 г.р., и моложе. На соревнования были приглашены спортсмены Нестеровской спортивной школы. Всего в первенстве приняло участие 86 человек.



Открытое первенство МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» в этом учебном году проходило в первый раз после каникул и наши ребята показали не плохие результаты.



Первые места в своих весовых категориях заняли Пещериков Андрей, Лосев Стас, Скрементов Дмитрий, Козырева Люба, Кушанов Матвей, Абдурахманов Нурудин, Нурмагонбетов Ярослав, Климчук Сергей, Чужбанов Георгий, Шарунов Мирон.



Вторые места: Шемирбаев Рамиль, Сухопарева Диана, Глюк Богдан, Адомайтис Роман, Бержинскас Александр, Шведко Александр, Мамалиев Саид, Кузнецов Максим, Сердюк Степан, Ильюхин Александр, Хуштов Максим, Яковлев Артур, Мажуго Константин, Фотеенко Егор, Зыков Влад,Нестеренко Андрей, Зимцов Владислав, Кривченко Максим, Суслов Никита, Шиалковский Никита



Третьи места завоевали Плюснин Тимофей, Нестеренко Андрей,Куликов Даниил, Браун Никита, Поляков Евгений, Керимов Емин, Морсков Матвей, Кузнецова Софья, Мамалиев Саид, Шведко Александр, Рожков Роман, Виноградов Сергей, Думанский Антон, Костылев Всеволд, Горя Роман, Паламарчук Никита, Фотеенко Артур, Кулешов Дмитрий.



Нестеровская спортивная школа под руководством тренера Казакова Юрия Александровича также показала не плохие рузультаты завоевав 8 первых мест в своих весовых категориях.



Поздравляем наших борцов с победой и желаем дальнейших спортивных успехов!

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