Автоцентр «Техник» на Малахова

Адрес г. Гусев, ул. Малахова, д. 10 а. Магазин на ул. Победы, 41а. Магазин на пр. Ленина, 47.

Телефон На ул. Победы – 8-906-215-11-19, 3-34-05. На ул. Малахова – 8-906-216-47-40, 3-13-55. На пр. Ленина – 8-906-216-47-92

Время работы Будни и Сб. - 9.00-17.00. Вс. - выходной

В центре города расположился универсальный автоцентр «Техник». Здесь вы можете приобрести необходимые автозапчасти для вашего автомобиля, будь то легковой транспорт или автобус. В продаже всегда есть запчасти от проверенных европейских производителей для марок Opel, Mazda, Mercedes, VW-Audi и так далее.



Сотрудники автосервиса прямо на месте, при необходимости, установят запчасти. Специально обученные техники подкачают шины, заменят масло, проведут ТО и диагностику двигателя, проверят развал-схождение пока вы лакомитесь вкусным кофе или обедом в кафе автоцентра. Кстати, ради вашего удобства, оно расположено прямо на территории автоцентра. Ну а летом здесь работает батут для ваших детишек.



Мы производим ремонт автобусов и грузовых автомобилей: УАЗ, ГАЗ 53 и т.п..



Также запчасти автоцентра вы можете приобрести в магазинах сети «Техник» в Гусеве по адресам: ул. Победы, 41 а, а также в городе Черняховске по адресу...