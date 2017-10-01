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Автоуслуги / Ремонт и строительство

Автоцентр «Техник» на Малахова


  • Адрес
    г. Гусев, ул. Малахова, д. 10 а. Магазин на ул. Победы, 41а. Магазин на пр. Ленина, 47.
  • Телефон
    На ул. Победы – 8-906-215-11-19, 3-34-05. На ул. Малахова – 8-906-216-47-40, 3-13-55. На пр. Ленина – 8-906-216-47-92
  • Время работы
    Будни и Сб. - 9.00-17.00. Вс. - выходной
В центре города расположился универсальный автоцентр «Техник». Здесь вы можете приобрести необходимые автозапчасти для вашего автомобиля, будь то легковой транспорт или автобус. В продаже всегда есть запчасти от проверенных европейских производителей для марок Opel, Mazda, Mercedes, VW-Audi и так далее.

Сотрудники автосервиса прямо на месте, при необходимости, установят запчасти. Специально обученные техники подкачают шины, заменят масло, проведут ТО и диагностику двигателя, проверят развал-схождение пока вы лакомитесь вкусным кофе или обедом в кафе автоцентра. Кстати, ради вашего удобства, оно расположено прямо на территории автоцентра. Ну а летом здесь работает батут для ваших детишек.

Мы производим ремонт автобусов и грузовых автомобилей: УАЗ, ГАЗ 53 и т.п..

Также запчасти автоцентра вы можете приобрести в магазинах сети «Техник» в Гусеве по адресам: ул. Победы, 41 а, а также в городе Черняховске по адресу...
Теги: Техник
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Новости предприятия
В автоцентре «Техник» на Малахова скидки 10% на запчасти
В автоцентре «Техник» на Малахова скидки 10% на запчасти

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