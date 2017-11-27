Организация, куда входят Гусевские колледж и техникум, получила президентский грант около 1,5 млн руб
27 ноябрь 2017, 14:51
Объявлены результаты второго в 2017 году конкурса по выделению «президентских грантов» на общую сумму в 4,4 млрд руб. некоммерческим организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества России и реализующим социально значимые проекты.Теги: политех агропромышленный колледж грант
В масштабах страны всего было подано 9543 заявок, победителями стали 2243 организации. Претенденты на «президентское» финансирование из Калининградской области подали 56 заявок, но в окончательном списке грантополучателей оказалась 21 организация. Общая стоимость их проектов составляет более 27,3 млн руб.
Так, около 1,5 млн руб. на создание профориентационной школы получила «Ассоциация учреждений и организаций профессионального образования». В состав ее учредителей входят «Гусевский агропромышленный колледж», «Гусевский политехнический техникум», «Озерский техникум природообустройства» и «Индустриально-педагогический колледж» из Черняховска.
Проектная идея организации направлена на создание комплекса условий педагогической поддержки по формированию у старшеклассников готовности к осознанному социально-профессиональному самоопределению в современных условиях.
В масштабах страны всего было подано 9543 заявок, победителями стали 2243 организации. Претенденты на «президентское» финансирование из Калининградской области подали 56 заявок, но в окончательном списке грантополучателей оказалась 21 организация. Общая стоимость их проектов составляет более 27,3 млн руб.
Так, около 1,5 млн руб. на создание профориентационной школы получила «Ассоциация учреждений и организаций профессионального образования». В состав ее учредителей входят «Гусевский агропромышленный колледж», «Гусевский политехнический техникум», «Озерский техникум природообустройства» и «Индустриально-педагогический колледж» из Черняховска.
Проектная идея организации направлена на создание комплекса условий педагогической поддержки по формированию у старшеклассников готовности к осознанному социально-профессиональному самоопределению в современных условиях.
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