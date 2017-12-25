В следующем году на реализацию Программы конкретных дел в Гусеве выделено 21,9 млн руб
25 декабрь 2017, 20:14
Перед началом Нового года глава администрации МО «Гусевский городской округ» совместно со своими заместителями провел выездное совещание, в ходе которого обсуждались мероприятия Программы конкретных дел на 2018 год. В следующем году на реализацию данной программы выделено 13 млн рублей из областного и 8,9 млн рублей из местного бюджетов.программа конкретных дел Админстрация Гусевского района Евгений Михайлов
Совещание проходило в новом формате с привлечением представителей общественных организаций: председателя Гусевского Совета ветеранов, войны, труда и правоохранительных органов Владимира Дацюка, председателя Гусевского отделения Всероссийского общества инвалидов Владимира Логвиновича и члена Совета ветеранов Галины Лобанкиной.
Совершив объезд по всему городу, сегодня были рассмотрены наиболее востребованные участки для установки 10-ти новых лавочек. Совместным решением выбраны места возле памятника К. Донелайтису, возле детской поликлиники и стоматологического отделения ГБУЗ «Гусевская ЦРБ».
Во время совещания обсуждался и ремонт тротуаров. Сегодня обговорили обустройство пешеходной дорожки на ул. Молодежной, ул. 9 мая. А также была обозначена необходимость ремонта тротуара по ул. Профсоюзной. В этом году здесь был произведен капитальный ремонт сети водопровода и теперь на этой улице можно осуществлять дальнейшее благоустройство. Данной участок является не только проходимым местом у студентов и жителей близлежащих улиц, но и одним из центров притяжения туристов, благодаря известной фреске Отто Хайхерта «Переселение Зальцбуржцев» в Гусевском агропромышленном колледже.
Председатель Гусевского Совета ветеранов, войны, труда и правоохранительных органов Владимир Дацюк указал на проблемные места тротуара по ул. Московской, где после дождей постоянно скапливается вода. Было принято решение осуществить на данном участке тротуара необходимый ремонт в следующем году.
Глава администрации Евгений Михайлов обратил внимание, что реализация Программы конкретных дел, направленна на обеспечение комфортного проживания жителей округа, поэтому такие выезды с представителями общественных организаций теперь будут осуществляется регулярно под его личным руководством или под руководством его заместителей. Также Евгений Михайлов отметил, что каждый житель Гусевского городского округа может оставлять свои предложения по благоустройству общественно значимых мест. В их число не входят дворовые территории, т.к. благоустройство дворов реализуется за счет программы «Формирование современной городской среды» и обсуждается на общественных слушаниях.
Уважаемые граждане, свои предложения вы можете оставлять в комментариях «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Совещание проходило в новом формате с привлечением представителей общественных организаций: председателя Гусевского Совета ветеранов, войны, труда и правоохранительных органов Владимира Дацюка, председателя Гусевского отделения Всероссийского общества инвалидов Владимира Логвиновича и члена Совета ветеранов Галины Лобанкиной.
Совершив объезд по всему городу, сегодня были рассмотрены наиболее востребованные участки для установки 10-ти новых лавочек. Совместным решением выбраны места возле памятника К. Донелайтису, возле детской поликлиники и стоматологического отделения ГБУЗ «Гусевская ЦРБ».
Во время совещания обсуждался и ремонт тротуаров. Сегодня обговорили обустройство пешеходной дорожки на ул. Молодежной, ул. 9 мая. А также была обозначена необходимость ремонта тротуара по ул. Профсоюзной. В этом году здесь был произведен капитальный ремонт сети водопровода и теперь на этой улице можно осуществлять дальнейшее благоустройство. Данной участок является не только проходимым местом у студентов и жителей близлежащих улиц, но и одним из центров притяжения туристов, благодаря известной фреске Отто Хайхерта «Переселение Зальцбуржцев» в Гусевском агропромышленном колледже.
Председатель Гусевского Совета ветеранов, войны, труда и правоохранительных органов Владимир Дацюк указал на проблемные места тротуара по ул. Московской, где после дождей постоянно скапливается вода. Было принято решение осуществить на данном участке тротуара необходимый ремонт в следующем году.
Глава администрации Евгений Михайлов обратил внимание, что реализация Программы конкретных дел, направленна на обеспечение комфортного проживания жителей округа, поэтому такие выезды с представителями общественных организаций теперь будут осуществляется регулярно под его личным руководством или под руководством его заместителей. Также Евгений Михайлов отметил, что каждый житель Гусевского городского округа может оставлять свои предложения по благоустройству общественно значимых мест. В их число не входят дворовые территории, т.к. благоустройство дворов реализуется за счет программы «Формирование современной городской среды» и обсуждается на общественных слушаниях.
Уважаемые граждане, свои предложения вы можете оставлять в комментариях «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
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