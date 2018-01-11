Студенты Летней школы ВШЭ-GS Group разработают технологии для управления малыми городами Калининградской области

11 январь 2018, 11:54

30 студентов, 12 дней, 5 городов: вторая Летняя школа ВШЭ-GS Group «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий» расширяет границы и бросает участникам вызов — создать новую модель городского планирования в цифровой реальности. К проекту, который проводится под эгидой московского офиса ООН-Хабитат (Программа ООН по населенным пунктам), присоединились в этом году БФУ им. И.Канта, РАНХиГС и Аналитический центр при Правительстве РФ. Летняя школа пройдет с 9 по 20 июля 2018 года.



Участниками ЛШ-2018 станут 30 студентов бакалавриата и магистратуры из вузов-партнеров школы — НИУ ВШЭ, БФУ им. И.Канта, РАНХиГС, а также других университетов. Их цель — создать инновационные продукты для развития малых городов в Калининградской области. Занятия в школе не ограничатся лекциями: каждый день обещает открытия в сферах урбанистики, программной инженерии, бизнес-информатики и анализа данных. Приближаясь к воплощению своего проекта, студенты побывают в пяти городах Калининградской области — Калининграде, Гусеве, Гурьевске, Зеленоградске и Светлогорске, а также исследуют инновационный кластер «Технополис GS». Участники полностью погрузятся в жизнь городов, познакомятся с их историей и инфраструктурой, а также механизмами, которые связывают ключевые городские стейкхолдеры — жителей, городскую власть и бизнес.



Это большое образовательное путешествие будет одновременно и просветительским, и прикладным. Студенты изучат современные теории и лучшие мировые практики городского управления, сосредоточившись на социальных, экономических и правовых особенностях малых городов. Кроме того, они освоят методы программирования и технологии анализа данных для городского управления. Для практических исследований у них будет доступ к реальным большим данным, которые генерируют города.



Преподавателями школы станут представители власти, эксперты в области урбанистики, специалисты высокотехнологичных предприятий и вузов. На лекциях ребята узнают о развитии «умных городов» и «умной» инфраструктуры, IoT-технологиях и разработке облачных и мобильных приложений, применении геоинформационных систем в государственном и муниципальном управлении, сборе и анализе открытых данных для развития городской среды. Студенты встретятся с представителями городской власти, чтобы обсудить, как инновационные технологии расширяют возможности управления городом в разных сегментах — ЖКХ, образовании, безопасности.



Выпускным экзаменом в Летней школе станет защита проектов. Это может быть прототип мобильной платформы для управления городским хозяйством, инструменты для взаимодействия стейкхолдеров, механизмы на основе big data, которые анализируют и улучшают качество планирования городской территории. Как и в прошлом году, лучшие работы участников ЛШ-2018 будут воплощены в жизнь.

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