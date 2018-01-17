Бюджетные учреждения округа проявили заинтересованность в программе приграничного сотрудничества
17 январь 2018, 15:28
С 10 января 2018 года объявлен прием заявок на участие в Программе приграничного сотрудничества «Литва-Россия 2014-2020». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Теги: Админстрация Гусевского района
В данной программе примут участие все муниципалитеты Калининградской области, что говорит о высокой конкуренции на получение денежных средств для реализации мероприятий, указанных в заявках.
В администрации МО «Гусевский городской округ» продолжается обсуждение проектов. Активную позицию в разработке заявок для Программы приграничного сотрудничества проявили и различные бюджетные учреждения округа.
16 и 17 января под руководством первого заместителя главы администрации Александра Китаева состоялись рабочие совещания с руководителями образовательных и социальных учреждений округа: МАУ «ФОК г. Гусева», ГМКСУ «Стадион», МАУ ДО «Детско-юношеский центр», МАУ ДО «Гусевская детская школа искусств», МБУ «Гусевское библиотечное объединение», ГБУЗ «Гусевская ЦРБ», Управление социальной защиты населения, МАОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 5», МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева».
Участники совещания обсудили потребности и идеи развития каждого учреждения, сопоставив их с приоритетными направлениями Программы приграничного сотрудничества. Были определены этапы разработки заявок и назначены ответственные за их подготовку. Сельские школы округа также проявили большую заинтересованность в программе и представили свои проекты.
В данной программе примут участие все муниципалитеты Калининградской области, что говорит о высокой конкуренции на получение денежных средств для реализации мероприятий, указанных в заявках.
В администрации МО «Гусевский городской округ» продолжается обсуждение проектов. Активную позицию в разработке заявок для Программы приграничного сотрудничества проявили и различные бюджетные учреждения округа.
16 и 17 января под руководством первого заместителя главы администрации Александра Китаева состоялись рабочие совещания с руководителями образовательных и социальных учреждений округа: МАУ «ФОК г. Гусева», ГМКСУ «Стадион», МАУ ДО «Детско-юношеский центр», МАУ ДО «Гусевская детская школа искусств», МБУ «Гусевское библиотечное объединение», ГБУЗ «Гусевская ЦРБ», Управление социальной защиты населения, МАОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 5», МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева».
Участники совещания обсудили потребности и идеи развития каждого учреждения, сопоставив их с приоритетными направлениями Программы приграничного сотрудничества. Были определены этапы разработки заявок и назначены ответственные за их подготовку. Сельские школы округа также проявили большую заинтересованность в программе и представили свои проекты.
287 просмотров