Стройцентр Стройцентр
/ / / Гусевцы обсудили с литовцами программу приграничного сотрудничества и наметили планы на будущее
Информационный сайт города Гусева

Гусевцы обсудили с литовцами программу приграничного сотрудничества и наметили планы на будущее

14 февраля 2019, 16:14
Гусевцы обсудили с литовцами программу приграничного сотрудничества и наметили планы на будущее
1 февраля 2019 года Программа приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020» объявила второй конкурс проектных предложений. И наш, хоть и небольшой, но очень амбициозный город уже начал активную подготовку к участию в программе. Ведь получение очередного гранта — это отличная возможность сделать наш город еще комфортнее для проживания.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, по приглашению мэра Казлу Рудского самоуправления Витаутаса Канявичуса гусевская делегация вчера приняла участие в заседании Совета литовского самоуправления. Во время заседания глава Гусевского городского округа-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов поблагодарил Витаутаса Канявичуса за более чем десятилетнее взаимовыгодное сотрудничество.

В рабочей части встрече были подведены итоги первого конкурсного этапа программы приграничного сотрудничества, где благодаря совместной работе муниципалитетов два социальных центра городов-партнеров выиграли грант и теперь у них появилась возможность расширить свои услуги. Также были намечены планы на дальнейшее участие в программе.

После гусевская делегация отправилась в город Вилкавишкис. Совместно с мэром самоуправления Вилкавишкис Альгидрасом Нейберком состоялось обсуждение подготовки новых заявок для участия во втором конкурсе Программы приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020».

Представители двух стран отдали приоритет обновлению спортивной инфраструктуры в муниципалитетах, развитию дополнительного образования детей и молодежи, а также инновационных решений для социальной сферы.
Литва программа конкретных дел
186 просмотров
0
Сладкие секреты
Другие новости по теме
Гусев готовит большое количество заявок для участия в программе приграничного сотрудничества
Гусев готовит большое количество заявок для участия в программе приграничного сотрудничества
Прием заявок по программе приграничного сотрудничества «Литва-Россия» завершён, ждем результатов
Прием заявок по программе приграничного сотрудничества «Литва-Россия» завершён, ждем результатов
Гусевский проект получит софинансирование средств по программе приграничного сотрудничества
Гусевский проект получит софинансирование средств по программе приграничного сотрудничества
Бюджетные учреждения округа проявили заинтересованность в программе приграничного сотрудничества
Бюджетные учреждения округа проявили заинтересованность в программе приграничного сотрудничества

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико