1 февраля 2019 года Программа приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020» объявила второй конкурс проектных предложений. И наш, хоть и небольшой, но очень амбициозный город уже начал активную подготовку к участию в программе. Ведь получение очередного гранта — это отличная возможность сделать наш город еще комфортнее для проживания.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, по приглашению мэра Казлу Рудского самоуправления Витаутаса Канявичуса гусевская делегация вчера приняла участие в заседании Совета литовского самоуправления. Во время заседания глава Гусевского городского округа-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов поблагодарил Витаутаса Канявичуса за более чем десятилетнее взаимовыгодное сотрудничество.
В рабочей части встрече были подведены итоги первого конкурсного этапа программы приграничного сотрудничества, где благодаря совместной работе муниципалитетов два социальных центра городов-партнеров выиграли грант и теперь у них появилась возможность расширить свои услуги. Также были намечены планы на дальнейшее участие в программе.
После гусевская делегация отправилась в город Вилкавишкис. Совместно с мэром самоуправления Вилкавишкис Альгидрасом Нейберком состоялось обсуждение подготовки новых заявок для участия во втором конкурсе Программы приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020».
Представители двух стран отдали приоритет обновлению спортивной инфраструктуры в муниципалитетах, развитию дополнительного образования детей и молодежи, а также инновационных решений для социальной сферы.
Гусевцы обсудили с литовцами программу приграничного сотрудничества и наметили планы на будущее
14 февраля 2019, 16:14
Литва программа конкретных дел
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