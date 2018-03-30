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В Гусеве отремонтируют шесть улиц

30 марта 2018, 12:51
В Гусеве отремонтируют шесть улиц
В Гусеве грядет масштабный ремонт дорог. Местным властям удалось получить на это грант в 130 миллионов рублей. Благодаря участию в программе приграничного сотрудничества у гусевцев появился реальный шанс отремонтировать проблемные улицы. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

Специальные гранты выделяются только тем, кто грамотно решает вопросы планирования и создания проектной документации. Улицы, на которых будет производиться ремонт в Гусеве, ведут к важным социальным объектам: новой школе и новому детскому саду.

Надежда Гузеева, житель Гусева:
— Но, что уже от этого тротуара осталось, невозможно уже ходить. Ямы и колдобины, разве можно здесь ходить, все ноги поломаешь.

Протяжённость улицы Юрия Смирнова в Гусеве — более полукилометра. Собственных средств на ремонт таких протяжённых артерий у города попросту нет. Однако власти муниципалитета делают всё возможное для привлечения дополнительного финансирования. Гусев выиграл грант в рамках программы приграничного сотрудничества России и Польши.

Евгений Михайлов, глава администрации МО Гусевский городской округ:
— По той заявке, которую нам удалось выиграть, нам предстоит отремонтировать 6 улиц. Сумма, которую нам удалось привлечь беспрецедентная — это боле 130 миллионов рублей, и мы взяли на себя обязательства, что работу по ремонту этих 6 улиц мы сделаем в течение 2 лет.

Старые сети, которые находятся под дорогами, заменят. Будут обустроены велодорожки, пешеходные переходы, смонтировано уличное освещение. Улица Краснофлотская пример, как в скором времени будут выглядеть улицы Юрия Смирнова, Маяковского и Северная. Добираться до нового детского садика будет одно удовольствие.

Евгений Апанасенко, житель Гусева:
— Когда выглядит хорошо, тогда всем хорошо, и с детьми приятно ходить.

Ещё три улицы предстоит отремонтировать в другом конце города, в районе новой школы. До отдельных участков дороги руки не доходили ещё с советских времён.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Ни дороги, ни тротуара, так выглядит эта часть улицы Советской. Похожая ситуация на Лесной и Сосновом переулке. Однако, Гусев, как никогда, близок к решению этой проблемы.
ремонт
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Житель улицы Ломоносова
# 1Житель улицы Ломоносова
Когда же очередь дойдет до тротуаров по улице Артиллерийская и правой стороны улицы Ломоносова, ограждения поставили, а ходим по траве и грязи?
Вчера, 13:50   ЦитироватьОтветить1
Неравнодушный гость...
# 2Неравнодушный гость...
А когда же до ул.Южной дойдёт ремонт,или так и будем скакать по кочкам?Какие тротуары,какие велодорожки?Сплошная грязь и кочки....или пос.Луговой это не город и не люди здесь живут? Администрация,вспомните о нас!!! Даже грейдером и то не балуют....2 неделии не было дождей,почему бы не послать грейдер?Нет,ждём,когда пойдут дожди и грязь,тогда и грейдер подоспеет...
Вчера, 14:18   ЦитироватьОтветить3
Арчи
# 3Арчи
ща опять начнут про свою луговую и канализацию в некрасовском! уже накаляет эта писанина
Вчера, 14:50   ЦитироватьОтветить3
Гость Гость
# 4Гость Гость
Цитата: Арчи
ща опять начнут про свою луговую и канализацию в некрасовском! уже накаляет эта писанина

А ты мил человек поживи в тех районах для начала, а потом квакай. Если ты живешь на улице где есть все блага цивилизации то это не значит что ты дартаньян а все г......
Вчера, 19:09   ЦитироватьОтветить5
Неравнодушный гость...
# 5Неравнодушный гость...
Гость Гость,
Молодец!!! Хорошо сказано!!!
Вчера, 20:19   ЦитироватьОтветить2
Арчи
# 6Арчи
для большинства жителей важнее сделать центр города,в первую очередь,это важно для всех,а ваши окраины интересны только вам,95% жителей вообще никогда небыли в тех дебрях..Дойдёт дело и до вас! терпите.
Вчера, 21:14   ЦитироватьОтветить4
Я
# 7Я
Луговая всю жизнь без асфальта жила и дальше поживете. Господа нашлись. Мост в Крым ещё не достроили, Сирию не восстановили, Лугандонию содержать надо. Вобщем денег нет, но вы держитесь.
За Путина проголосовали, значит всем довольны.
Сегодня, 01:20   ЦитироватьОтветить1

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