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Информационный сайт города Гусева

В конкурсе Минстроя России поучаствуют 5 городов Калининградской области

23 апреля 2018, 15:28
В конкурсе Минстроя России поучаствуют 5 городов Калининградской области
Свои проекты представили 8 муниципалитетов. Из них были выбраны 5 лучших. Это Гурьевск, Советск, курортные города Зеленоградск и Светлогорск, а так же Гусев. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

Так в Гурьевске планируется создать Парк чувств. Там жители города смогут смотреть, слышать и потрогать различные инсталляции, такие как чаша с водой и разноцветные зеркала с оптическими иллюзиями.

В Советске хотят полностью обновить городскую набережную. И поделить её на 4 зоны: это сквер с фонтаном, на котором изображены 12 знаков зодиака, нижний променад с плавающими понтонами и гамаками, интерактивный музей с рыцарской тематикой, площадка для ярмарок, фестивалей и концертов, а так же площадка с беседками у озера.

В Зеленоградске хотят обустроить площадь и улицу Ленина. Там по плану властей появятся новые дорожные знаки, расширенные тротуары и навес для тех, кто ждёт транспорт на остановке.

В другом курортном городе Светлогорске разработали проект под названием «Муза». Он включает в себя прилегающую к озеру территорию. Там могут появиться улицы художников и музыкантов.

В Гусеве в центре города может появиться Стелла ангела-хранителя. Планируют благоустроить и набережную, поставить лодочную станции сделать сцену в форме амфитеатра.
Создание комфортной городской среды
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