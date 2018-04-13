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Центр Гусева может стать «визитной карточкой» Калининградской области

13 апреля 2018, 14:57
Центр Гусева может стать «визитной карточкой» Калининградской области
Гусев готовится к участию во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Планы муниципалитетов будут рассматриваться специальной комиссией Минстроя России. Гусевцы представят концепцию реконструкции площади. В ходе специального опроса своё мнение по поводу благоустройства центра высказали около 5 тысяч горожан. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

В зале городского Дома культуры яблоку негде упасть. Гусевцы обсуждают важный вопрос, как будет выглядеть лицо города. Вопрос благоустройства назрел, старое асфальтовое покрытие никак не вяжется с архитектурой. Новая концепция даёт представление, как площадь размером с три футбольных поля сделать притягательным местом для гостей и жителей города.

Дим Охрименко, главный архитектор Гусева:
— Площадь действительно очень большая. Мы попытались не только замостить дорожками, на ней будут высажены деревья, появятся зелёные зоны.

Должно быть удобно и пешеходам, и автомобилистам. Концепция предусматривает круговую развязку. В центре прогулочной зоны появится амфитеатр для проведения концертов и спектаклей на свежем воздухе.

Площадь соседствует с променадом истории. Память о штурме города в 1945-м и знаменитом Гумбинненском сражении 1914 года найдёт своё отражение в особенных деталях ансамбля. На набережной возможна установка орудий времён Первой мировой и Великой Отечественной.

Евгений Михайлов, глава администрации МО «Гусевксий городской округ»:
— История Янтарного края — это история русских побед. Мы говорим, что это концепция и каждый шаг, и символ будет обсуждаться. Для нас очень важно мнение наших жителей.

Если у гусевцев получится реализовать намеченные планы, то центр города будет не узнать, и он наверняка станет визитной карточкой Янтарного края.
Создание комфортной городской среды
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Загородный Парк Отель
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Дожили
# 1Дожили
А что то в концепции вечно живого совсем нет? Где памятник будете переносить? Или в утиль? Ау, КПРФ. Ваш вечно живой походу канет в лету? Красно-голубой монстр жкх, хватит сопли жевать, разрули ситуацию. Али слабо? Тогда покинь пост.
Сегодня, 18:25   ЦитироватьОтветить1

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