Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / В этом году на базе 6 школ округа планируется оздоровить более 1120 детей
Информационный сайт города Гусева

В этом году на базе 6 школ округа планируется оздоровить более 1120 детей

15 мая 2018, 15:23
В этом году на базе 6 школ округа планируется оздоровить более 1120 детей
В минувший понедельник в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» состоялось оперативное совещание под руководством врио главы администрации Александра Китаева.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, одним из вопросов, который обсуждали собравшиеся, был вопрос об организации летней оздоровительной кампании 2018 года.

По словам и. о. начальника управления образования Тамары Бутрим, в этом году на базе 6 школ округа планируется оздоровить более 1120 детей.

Во всех лагерях дневного пребывания будут созданы профильные отряды различной направленности: лингвистической, научно-технической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, социально-экономической, интеллектуально-познавательной, технической, художественной, военно-спортивной («Юнармеец»), эколого-краеведческой, правовой, социально-педагогической другие.

С целью обеспечения безопасного пребывания детей на территории лагерей проведен 1 этап акарицидной обработки территорий учреждений. Последующие этапы обработки будут проведены в соответствии с графиком за неделю до открытия смены.

Для организации досуга школьников будут организованы различные клубы по интересам, спортивные площадки, творческие мастерские, конкурсы, походы и экскурсии.

Кроме того, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении предоставляются путевки в загородные оздоровительные лагеря. В этом году планируется выделить 185 таких путевок.
лагерь
57 просмотров
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
В минувший понедельник прошла встреча с Перепеловым по вопросам газификации города
В минувший понедельник прошла встреча с Перепеловым по вопросам газификации города
Городская администрация опубликовала проект инвестиционного паспорта Гусевского округа
Городская администрация опубликовала проект инвестиционного паспорта Гусевского округа
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
«Технополис-Гусев» может стать промышленным аналогом «Сколково»
«Технополис-Гусев» может стать промышленным аналогом «Сколково»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona