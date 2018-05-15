В минувший понедельник в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» состоялось оперативное совещание под руководством врио главы администрации Александра Китаева.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, одним из вопросов, который обсуждали собравшиеся, был вопрос об организации летней оздоровительной кампании 2018 года.
По словам и. о. начальника управления образования Тамары Бутрим, в этом году на базе 6 школ округа планируется оздоровить более 1120 детей.
Во всех лагерях дневного пребывания будут созданы профильные отряды различной направленности: лингвистической, научно-технической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, социально-экономической, интеллектуально-познавательной, технической, художественной, военно-спортивной («Юнармеец»), эколого-краеведческой, правовой, социально-педагогической другие.
С целью обеспечения безопасного пребывания детей на территории лагерей проведен 1 этап акарицидной обработки территорий учреждений. Последующие этапы обработки будут проведены в соответствии с графиком за неделю до открытия смены.
Для организации досуга школьников будут организованы различные клубы по интересам, спортивные площадки, творческие мастерские, конкурсы, походы и экскурсии.
Кроме того, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении предоставляются путевки в загородные оздоровительные лагеря. В этом году планируется выделить 185 таких путевок.
В этом году на базе 6 школ округа планируется оздоровить более 1120 детей
15 мая 2018, 15:23
лагерь
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